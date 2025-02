Em visita a Pernambuco, Bolsonaro passará por Recife, Carpina e Vitória; veja roteiro completo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vem a Pernambuco na próxima segunda-feira (24) e cumprirá um roteiro que vai do Recife até a Zona da Mata. Além da capital, ele passará pelas cidades de Carpina e Vitória de Santo Antão.

A visita se dará dias após a Procuradoria-Geral da República denunciá-lo, junto a outras 33 pessoas, ao Supremo Tribunal Federal (STF) na investigação que apura uma tentativa de golpe de estado para mantê-lo no poder em 2022.

Bolsonaro desembarca no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no bairro da Imbiribeira, às 7h35, em voo vindo de Brasília. Depois, ele seguirá para a Padaria Boa Viagem, no bairro de mesmo nome. O local se tornou um ponto de encontro tradicional dos bolsonaristas no Recife.

No estabelecimento, Bolsonaro participará de um café da manhã com apoiadores, por volta das 8h. Entre os nomes que participarão da agenda estão o ex-ministro Gilson Machado (PL), deputados federais como Pastor Eurico e Coronel Meira, deputados estaduais como Alberto Feitosa, Abimael Santos e Joel da Harpa, além de vereadores.

Ainda pela manhã, Jair Bolsonaro concede entrevista a uma rádio da capital e, em seguida, se desloca até a Usina Petribu, em Carpina, a cerca de 50 km do Recife, onde acompanhará a moagem de fechamento da safra de cana-de-açúcar.

Ele deve chegar no local por volta do meio-dia, onde almoçará no bandejão junto com os funcionários da usina.

A visita é um aceno ao agronegócio e uma cortesia à família Petribu, que fez várias doações para campanhas de Bolsonaro e de aliados nas últimas eleições, conforme relatório do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após deixar a usina, Jair Bolsonaro e sua comitiva seguem até a Câmara Municipal de Vitória de Santo Antão, a cerca de 45 km de Carpina, ainda na Zona da Mata pernambucana. Lá, o ex-presidente receberá o título de cidadão vitoriense, às 15h.

A homenagem foi proposta pelo vereador Marcos da Prestação (PL) e aprovada no último dia 3 de janeiro, na sessão de abertura dos trabalhos do Legislativo em 2025.

Após o recebimento do título, o ex-presidente vai discursar para a militância vitoriense em um palco montado na Praça 3 de Agosto, que fica em frente à Câmara dos Vereadores.

Ao final desse evento, Jair Bolsonaro seguirá para o Aeroporto dos Guararapes, onde embarcará de volta para Brasília.