Lula acusa Trump de querer virar 'imperador do mundo' e pede respeito à soberania dos países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou nesta quinta-feira (20) o seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, de querer "virar um imperador do mundo" e afirmou que ele deve "respeitar a soberania" dos países.

"A democracia conquistada após a Segunda Guerra Mundial é um parâmetro e exemplo da melhor governança que tivemos nos últimos 70 anos, mas do jeito que ele (Trump) está fazendo, está tentando virar um imperador do mundo", disse Lula em entrevista a uma rádio local.

As declarações do presidente brasileiro sucedem uma onda de hostilidades entre Trump e o mandatário ucraniano, Volodimir Zelensky, e após Washington provocar Kiev ao iniciar diálogos com a Rússia para colocar fim à guerra na Ucrânia, embora Lula não tenha citado tais acontecimentos.

"Eu gostaria que o presidente Trump levasse em conta que é preciso respeitar a soberania de cada país. É importante respeitar, porque isso significa fortalecer a democracia", disse, acrescentando que o republicano "foi eleito para governar os EUA e não o mundo".

Lula, que não conversou com o presidente americano desde sua posse em janeiro, reiterou que os Estados Unidos são um importante parceiro comercial do Brasil e pediu "mais amizade".

"Queremos que ele pare essa história desse protecionismo", afirmou em referência às tarifas anunciadas por Washington aos produtos brasileiros como o aço.

"É muita ameaça todo o santo dia para muitos países", afirmou, pedindo "menos ofensas a seus parceiros e mais compreensão" por parte do governo americano.

Lula afirmou que responderá com "reciprocidade" aos EUA caso o país aplique tarifas ao aço brasileiro.

