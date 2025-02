Lula sobre a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro: 'é extremamente grave'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Petista também criticou o ex-presidente por estar engajado para aprovação do projeto de lei que anistia os condenados pelos atos do 8 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou pela primeira vez, nesta quinta-feira (20), que a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe é “extremamente grave”.

“O que eu vi pela denúncia que foi publicada ontem é que é grave. É muito grave. […] Eu acho que eles terão o direito de se defender, de dizer que é mentira. Mas as se for provado, não tem outra solução se não ser condenado”, disse Lula em entrevista para a Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro.

“A denúncia feita pelo procurador-geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente, do primeiro escalão dele da tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, da tentativa de assassinato de um presidente da República e de um vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza de que se for provado, ele só tem uma saída, ser preso”, completou Lula.

Anistia

O petista também fez questão de criticar o ex-presidente [Bolsonaro] por estar engajado para aprovação do projeto de lei que anistia os condenados pelos atos do 8 de janeiro.

“Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, está provando que é culpado, que cometeu crime. Ele deveria estar falando: ‘Vou provar minha inocência'”, disse Lula.

“Ele deveria estar dizendo: ‘Sou inocente; vou provar minha inocência’. Mas está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo: ‘Gente, eu sou culpado. Tentei bolar um plano para matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes. Não deu certo porque tive uma diarreia, fiquei com medo, tive que voar para os Estados Unidos”, complementou.

Por quais crimes Bolsonaro está sendo acusado?

Nessa terça-feira (18), a PGR ofereceu denúncia contra 34 pessoas na investigação que aponta uma trama golpista no país que teria o objetivo de manter Bolsonaro na presidência mesmo após sua derrota nas eleições de 2022.

Confira abaixo os crimes que Jair Bolsonaro está sendo acusado:

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Organização criminosa armada;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

Deterioração de patrimônio tombado.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC