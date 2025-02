Morre mãe do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mércia Maria Anselmo de Moura Pinheiro, de 75 anos, estava internada em um hospital particular do Recife. Sepultamento será as 17h deste sábado (22)

Morreu, na manhã deste sábado (22), Mércia Maria Anselmo de Moura Pinheiro, mãe do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB). A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação do município.

Mércia tinha 75 anos, e estava internada em um hospital particular do Recife. A causa da morte não foi revelada.

"Mainha, obrigado por tudo! Descanse junto de Deus e de painho. Te amo pra sempre!", escreveu o prefeito, em publicação no Instagram.

O sepultamento do corpo de Mércia será as 17h, no Cemitério Parque dos Arcos, e será decretado luto oficial de três dias em Caruaru.

"Em nome de todos que fazem a gestão municipal, lamento profundamente esta perda irreparável na vida do prefeito e amigo, Rodrigo Pinheiro. Que Deus receba dona Mércia e que Ele conforte toda a família Pinheiro neste momento de dor", disse, em nota, o secretário de Comunicação do município, Thiago Azevedo.

PROGRAMAÇÃO DE PRÉ-CARNAVAL ESTÁ MANTIDA

A Fundação de Cultura de Caruaru informou, em nota, que a programação do Pré-Carnaval Multicultural de Caruaru seguirá normalmente neste fim de semana.

"O prefeito está recolhido para viver essa dor, mas fez questão de me pedir que a programação seguisse e espera que a população aproveite tudo com responsabilidade. Deixo aqui meus sentimentos a Rodrigo e à família, em nome de toda a equipe que faz a cultura do nosso município", declarou, no texto, o presidente da Fundação, Hérlon Cavalcanti.

GOVERNADORA LAMENTA MORTE DA MÃE DO PREFEITO

Em nota oficial, a governadora Raquel Lyra lamentou a morte de Mércia Pinheiro.

"Guardarei dela a lembrança do sorriso largo e da gentileza. Mulher forte, cuidou dos meninos e dos negócios e sempre será exemplo de quem se doou para fazer o bem. Que Deus e Nossa Senhora de Fátima, de quem Mércia era devota, consolem Rodrigo, seu irmão Felipe, demais familiares e inúmeros amigos neste momento de despedida", disse.