Bolsonaro diz que esquerda não tem sucessor de Lula e que qualquer nome da direita venceria o petista em 2026

Ex-presidente da República garantiu, mais uma vez, que disputará a eleição do ano que vem e que não ser candidato é 'uma negação à democracia'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma análise do cenário político nacional, durante entrevista à CBN, e afirmou que a esquerda não tem nomes para substituir Lula em 2026, diferentemente da direita.

Segundo Jair, o grupo político dele tem atores políticos "da juventude", como Nikolas Ferreira (PL) e André Fernandes (PL), despontando na política, mas que não vê isso acontecer no lado oposto.

"Se o Lula resolver se aposentar hoje, não tem um substituto para ele. Teria o poste dele, que é o 'Taxad' [em alusão ao ministro Fernando Haddad], mas não agrega valor eleitoral no Brasil como um todo. Ninguém além disso", analisou Bolsonaro.

Apesar disso, o ex-presidente reforçou que será o candidato da direita em 2026.

"Só eu morto você vai saber quem será o outro candidato. Porque eu não ser candidato é uma negação da democracia", afirmou o liberal, que está inelegível desde 2023 em ações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Questionado sobre qual seria o seu "plano B" caso não consiga disputar o pleito, ele reforçou o posicionamento: "o plano B é Bolsonaro".

Ainda durante a conversa, que foi realizada no Recife, onde Bolsonaro cumpre agendas nesta segunda, o ex-presidente declarou que qualquer candidato posto nas pesquisas eleitorais até o momento teria chance de vencer Lula nas eleições de 2026.

"Eu não lancei nenhum nome, nem sugeri. Eu não pedi em nenhum momento para nenhum instituto de pesquisa colocar o nome da minha esposa lá, mas curiosamente ela aparece na frente do Lula. O Tarcísio aparece encostado. Eu acredito que qualquer um tem chance de ganhar de Lula no ano que vem, não tenho dúvida no tocante a isso aí", declarou.

Redução da idade presidencial

Durante a entrevista, ex-presidente se mostrou contrário à PEC que tramita no Congresso buscando reduzir a idade elegível para o cargo de presidente da República.

Atualmente, é preciso ter 35 anos ou mais para se candidatar ao posto. O projeto prevê a redução para 30 anos, o que abriria espaço para nomes como Nikolas Ferreira disputar a eleição presidencial.

"Acho que 30 anos é muito pouco tempo. Você tem que ter alguma experiênica ainda. O Nikolas é um baita garoto, tem um tremendo futuro politico pela frente. Quero que você se imagine sentando na cadeira presidencial e enfrentando 594 parlamentares e os problemas que temos no país. Quando se senta naquela cadeira, o mundo cai na sua cabeça", disse Bolsonaro.