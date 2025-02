Em Pernambuco, Bolsonaro critica PT e Lula: "Se for da vontade de Deus, vou voltar a governar o Brasil"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Discursos de Bolsonaro em Carpina e Vitória foram marcados por críticas ao governo Lula, comparações com a sua gestão e promessa de voltar ao governo

Em visita a Pernambuco, nesta segunda-feira (24), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou os discursos nas cidades de Carpina e Vitória de Santo Antão para criticar o governo Lula (PT), fazer comparações com a sua gestão na presidência da República, entre 2019 e 2022, além de reafirmar o desejo de voltar a ser presidente.

A agenda de Bolsonaro em Pernambuco teve início na manhã, logo após desembarcar no Recife, seguindo para a Padaria Boa Viagem, onde tomou café com apoiadores. Em seguida, fez breve discurso e deu entrevista para a CBN Recife.

À tarde, o ex-presidente seguiu para Carpina, na Mata Norte, onde visitou a Usina Petribu, para acompanhar o fechamento da safra de cana-de-açúcar. Na sequência, foi para Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, onde recebeu o título de cidadão do município e discursou para apoiadores em um trio elétrico.

Críticas ao governo Lula

Após almoçar com funcionários no bandejão da usina, Bolsonaro realizou discurso, onde exaltou ações de seu período na presidência da República, além de fazer comparações com o governo Lula e críticas ao petista. O ex-presidente citou a crise da alta dos alimentos, destacando que a situação “vai ficar pior”.

“Está ruim a situação? Está. Se você bobear, vai ficar pior. E vai piorar mais ainda. […] A gente brinca com picanha. E agora está vendo os ovos aí. O grosso já entrou e está vindo os ovos agora”, criticou.

O ex-presidente também criticou a postura da gestão atual no trato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda de acordo com Bolsonaro, o governo Lula “não tem compostura” e não dá ao país a “devida segurança jurídica” para investimentos.

O ex-presidente também aproveitou para criticar a situação atual do Nordeste, apontando o PT como principal responsável pela região não ser a melhor do Brasil e fez comparativo com o estado de Santa Catarina, o qual apontou como o “melhor estado para se viver” no país.

“Quase todo mundo aqui tem um parente, um amigo, que foi para São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, Centro-Oeste. Você vai lá e pouquíssima gente veio para cá. Mas o Nordeste não tinha que ser a melhor região do Brasil? Por que não é? Qual o problema? O PT está há mais de 20 anos mandando por aqui. O problema está aí”, criticou.

“Qual o melhor Estado para se viver no Brasil? Que tem o menor percentual de mortes por 100 mil habitantes, no tocante a violência? Santa Catarina. Nunca tiveram um governador do PT. […] É difícil entender, de diagnosticar qual é o problema? Dá para mudar? Dá”, complementou.

Desejo de voltar à presidência

O ex-presidente também usou os discursos para prometer aos apoiadores que retornará à presidência da República, mas sem indicar candidatura para 2026. Em outubro de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou Bolsonaro inelegível até 2030.

“Se for da vontade de Deus, vou voltar a governar o Brasil. Nós voltaremos para, juntos, levar o Brasil para o lugar que merece”, afirmou.

“Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado que eu mudo o destino do Brasil”, disse o ex-presidente em Carpina.

Bolsonaro ironiza Lula: "Vai perder para a Michelle?"

Bolsonaro também ironizou o presidente Lula, citando levantamento do Paraná Pesquisas, que aponta a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à frente do petista.

“Não é porque é a minha esposa não, mas é a Michelle que fala bem e a pesquisa deu ela na frente do Lula. Ô Lula, tá perdendo para a Michelle? Não é porque é mulher, não. Mas tá perdendo pra ela? Vou sugerir a instituto de pesquisa de botar a Janja, pra ver se ela tem voto”, ironizou.

O ex-presidente também aproveitou para rebater acusações de que preconceituoso com nordestinos e negros, destacando que sua esposa, Michelle, é filha de um cearense chamado “Paulo Negão”.

“Uma outra coisa, falavam que eu detestava nordestino. Eu posso não gostar de nordestino, eu gosto da nordestina. A minha esposa é filha de cearense. 'Ah, ele não gosta de negro'. Eu posso não gostar de negro. Eu gosto da minha esposa, que é filha do Paulo Negão”, disse.

"Ninguém está procurando um marido pra governar o país", complementou.