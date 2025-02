Integrantes do MTST protestam pedindo a prisão de Jair Bolsonaro, na Zona Sul do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) protestaram contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã, desta segunda-feira (24), nas proximidades do Aeroporto Internacional do Recife, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Na manifestação, os integrantes do MTST exibiram cartazes com frases como: "Sem anistia", "Direito não é esmola", "Não era só uma gripe, corona existe" e "Boso inelegível". O Corpo de Bombeiros enviou uma viatura para combater as chamas e o trânsito já foi liberado.

O ex-presidente já chegou à capital pernambucana e cumpre algumas agendas durante esta segunda-feira (24). A primeira parada será na Padaria Boa Viagem, onde irá tomar café da manhã com seu grupo político.

Ainda pela manhã, Jair Bolsonaro concede entrevista a uma rádio da capital e, em seguida, se desloca até a Usina Petribu, em Carpina, a cerca de 50 km do Recife, onde acompanhará a moagem de fechamento da safra de cana-de-açúcar.

A visita ocorre pouco depois da Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, e pode ser marcada por discursos sobre a acusação, além de críticas ao governo Lula.

Saiba como acessar o JC Premium