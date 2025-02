Lula demite Nisia Trindade e confirma Alexandre Padilha como ministro da Saúde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após reunião ministerial realizada na tarde desta terça-feira (25), em Brasília, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, demitiu a ministra da Saúde, Nísia Trindade. De acordo com o portal Metrópoles, o atual ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), assumirá a pasta.

Ainda não se sabe, porém, quem assumirá o cargo no ministério da Secretaria das Relações Institucionais. Diante dessa indefinição, o Planalto só irá oficializar as trocas após a decisão do presidente Lula.

Antes de demitir a ministra da Saúde, o presidente Lula participou de um evento junto com Nísia Trindade - o último a serviço do Planalto - para anunciar a vacina 100% nacional contra a dengue, que será fabricada no SUS, em 2026. A cerimônia foi marcada por constrangimento. Nísia fez um longo discurso, em tom de despedida, e cumprimentou vários integrantes de sua equipe.

No fim da solenidade, realizada no Salão Leste do Palácio do Planalto, um repórter perguntou: "Presidente, o senhor vai fazer mudanças no Ministério?". Lula se surpreendeu com o questionamento, houve silêncio no Salão Leste, mas ele não respondeu.

Em nota, a Secom disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "se reuniu na tarde desta terça-feira, 25 de fevereiro, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Na ocasião, comunicou a ela a substituição na titularidade da pasta, que passará a ser ocupada pelo atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a partir da posse marcada para a quinta-feira, dia 6 de março".



O presidente agradeceu à ministra pelo trabalho e dedicação à frente do ministério.

Antes de assumir o ministério da Saúde, em janeiro de 2023, Nísia Trindade ocupava o posto de presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desde 2017.

Outras trocas

Em janeiro, Lula já tinha substituído o titular da Secretaria de Comunicação Social (Secom) - tirou Paulo Pimenta e colocou Sidônio Palmeira no lugar. Com o deslocamento de Padilha da Secretaria das Relações Institucionais, que ficava no Palácio do Planalto, Lula abre espaço para uma nova troca justamente na área que trata da relação com o Congresso Nacional.

Alexandre Padilha foi alvo de ataques de parte de deputados e chegou a ter embates com o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL). O novo ministro da Saúde é médico, tem 53 anos, é deputado federal reeleito pelo PT de São Paulo, mas está licenciado do cargo para compor a equipe ministerial do presidente Lula.

Também foi ministro nos governos Lula (2009-2010) e Dilma Rousseff (2011-2014), tendo chefiado as pastas das Relações Institucionais e da Saude, respectivamente. Ainda assumiu as mesmas pastas durante a gestão de Fernando Haddad (2015-2016) na Prefeitura de São Paulo.