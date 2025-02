Polícia Civil investiga ex-vereadora do Recife por suposta prática de rachadinha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta terça-feira (25) investiga uma organização criminosa suspeita de praticar o crime de peculato, que é o desvio de bens ou dinheiro realizado por um servidor público.

Um dos alvos seria a ex-vereadora do Recife Elaine Cristina. Ela é suspeita de praticar rachadinha, como ficou conhecida a apropriação de parte dos salários dos assessores de gabinete.

A polícia não confirmou o envolvimento dela no caso, mas o PSOL informou que está acompanhando as investigações contra a parlamentar.

17 mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos nesta terça no Recife, Paulista e Abreu e Lima, na Região Metropolitana. A polícia apreendeu vários celulares, um notebook e diversos documentos.

De acordo com a corporação, a investigação foi iniciada em outubro de 2023, oito meses após Elaine Cristina assumir uma cadeira na Câmara do Recife. Ela era suplente do PSOL com o coletivo "Pretas Juntas" e em fevereiro daquele ano assumiu o mandato deixado por Dani Portela, que se tornou deputada estadual.

A ex-vereadora do Recife Elaine Cristina - DIVULGAÇÃO/CÂMARA DO RECIFE

Em novembro passado, uma reportagem da Marco Zero Conteúdo revelou que a polícia estava investigando a prática de rachadinha no gabinete de Elaine Cristina. Áudios obtidos pelo veículo mostram a então vereadora orientando assessores a entregar o dinheiro.

A reportagem do JC tenta contato com Elaine Cristina e atualizará essa matéria assim que houver retorno.

O PSOL informou que a ex-vereadora não está mais envolvida com o partido, que deseja uma apuração rigorosa e que abriu processo interno para investigar o caso desde que as primeiras acusações surgiram contra ela (leia mais abaixo).

Operação Together cumpre mandados de busca e apreensão - Divulgação/PCPE Operação Together cumpre mandados de busca e apreensão - Divulgação/PCPE

PSOL se antecipa à polícia e cita investigação em torno de ex-vereadora

O PSOL informou que acompanha as investigações que envolvem Elaine Cristina, e destacou que abriu processo interno para apurar as acusações contra Elaine. Leia o posicionamento do partido na íntegra.

O PSOL acompanha com atenção as investigações que envolvem a ex-vereadora Elaine Cristina e reafirma seu compromisso com a ética e a transparência na política. O partido defende que toda denúncia deve ser apurada com rigor, garantindo o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Elaine Cristina não ocupa mais mandato e não está mais organicamente envolvida na construção do PSOL. No entanto, diante de denúncias anteriores, a legenda já encaminhou um processo interno sobre as informações divulgadas, que atualmente encontra-se em andamento no Comissão de Ética nacional. O partido seguirá avaliando os desdobramentos do caso e tomará as medidas cabíveis conforme o avanço das investigações.

O PSOL não compactua com práticas ilícitas, como demonstra o nosso histórico, e seguirá atuando para que a política seja exercida com honestidade e compromisso com o interesse público. Temos a compreensão de que o Erário Público é composto pelo esforço do povo brasileiro e, portanto, deve ser zelado com todo rigor e justiça.