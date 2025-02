Migração de Raquel Lyra para o PSD é previsível, mas acertada, avalia cientista político

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, vai concretizar a especulada mudança partidária no próximo dia 10 de março, deixando o PSDB e migrando para o PSD, de Gilberto Kassab.

A migração já era esperada, uma vez que a governadora estreitou relações com o presidente estadual da sigla, André de Paula, integrando a filha dele, Cacau de Paula, à gestão estadual, além de investir no apoio a candidaturas de Daniel Coelho, no Recife, e Mirella Almeida, em Olinda, na eleição de 2024.



O objetivo da governadora é estar em um partido da base do governo Lula em 2026, quando disputará a reeleição. Atualmente, o partido tem três ministérios no governo Lula: Agricultura e Pecuária; Minas e Energia; e Pesca e Aquicultura, esta última comandada por André.

O atual partido de Raquel, além de fazer oposição ao presidente, não tem mais musculatura política nem tempo de TV para garantir uma campanha robusta a ela em 2026, quando disputará a reeleição, especialmente diante do iminente confronto com o popular prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Mesmo tendo ajudado o partido a eleger dezenas de prefeitos nas eleições passadas, fazendo a legenda ressurgir em Pernambuco, Raquel já havia demonstrado sinais de desgaste junto à sigla, chegando a declarar publicamente que não queria fazer oposição a Lula.

Em entrevista à Rádio Jornal, nesta quarta-feira (26), o cientista político Adriano Oliveira classificou a decisão da governadora como previsível, mas acertada.

"Hoje o PSDB não tem aquela dimensão da usa origem no estado de São Paulo. Ela [Raquel Lyra] faz uma opção acertada, correta e coerente de ir para um partido grande, o PSD, liderado pelo um grande líder, que é Gilberto Kassab, onde esse partido elegeu um grande número de prefeitos", apontou Oliveira.

Atualmente, o PSD não tem deputados federais pernambucanos nem parlamentares na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Na Câmara do Recife, são apenas dois representantes: Davi Muniz e Junior Bocão.

Segundo o especialista, Kassab será peça fundamental para ajudar Raquel Lyra e o PSD de Pernambuco, na figura de André de Paula, a articular alianças com outros partidos na montagem de uma chapa competitiva para o Legislativo em 2026.

"Ela [Raquel Lyra] vai ter o compromisso de Kassab de montar uma chapa forte para deputado estadual, deputado federal. Ela certamente levará prefeitos para um partido estruturado, onde esses prefeitos terão a promessa de em 2028 receber apoio o recurso para suas eleições", analisou.

Enquanto isso, o diretório estadual do PSDB deverá cair nas mãos de Álvaro Porto. O presidente da Alepe, como se sabe, tem demonstrado alinhamento com o grupo do prefeito do Recife, João Campos (PSB), possível adversário de Raquel na disputa pelo governo no ano que vem.





Outros partidos cogitados



Além do PSD, outros partidos eram ventilados como possível destino de Raquel no pós-PSDB. o Partido dos Trabalhadores e o MDB eram algumas das opções. Adriano Oliveira diz que não havia motivos, porém, para Raquel se vincular ao PT.

"Se ela fosse para o PT, teria toda a herança da rejeição do petismo e também do lulismo. E sabemos que a governadora ganhou uma eleição sem falar no presidente Lula e sem falar no ex-preisdente Boslonaro. Então, não teria razão para ela levar para si a rejeição do PT", avaliou o cientisa político.

"Se ela fosse para o MDB, certamente teria muita dificuldade até de ser candidata no próximo ano, porque sabemos que historicamente o MDB em Pernambuco tem a liderança do ex-deputado federal Raul Henry e do ex-senador Jarbas Vascnocelos, que já tem tradição no partido", completou.

Como se sabe, Raul Henry, presidente do MDB em Pernambuco, é secretário da prefeitura de João Campos, o que também poderia ser uma barreira para Raquel no partido de olho em 2026.

O União Brasil, embora não tenha sido cogitado para receber a governadora, é uma das siglas que mais interessam a ela nesse momento.

"O grande desafio da governadora é atrair esses partidos. No caso do União Brasil, tem a representação de Mendonça Filho, apesar de hoje Miguel Coelho hoje ter a liderança do partido. E o MDB é uma posisbilidade, se porventura existir um conflito, e é possível que exista, na escolha pelo senador, porque o atual senador, Fernando Dueire, tem trabalhado para sua reelieção e é um candidato natural", concluiu o professor.