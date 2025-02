Quaest: reprovação de Lula dispara em Pernambuco e ultrapassa aprovação; veja números

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Levantamento da Genial/Quaest divulgado, nesta quarta-feira (26), revela que o terceiro governo do presidente Lula (PT), pela primeira vez, é mais reprovado do que aprovado pelos pernambucanos, chegando a 50% de rejeição, um aumento de 17 pontos percentuais em comparação a pesquisa anterior. Já a aprovação caiu 15 pontos, chegando a 49%.

Em dezembro de 2024, a desaprovação era de 33%, aumento de 17 pontos para a pesquisa desta quarta, enquanto a aprovação era de 66% e sofreu queda para 49%, recuo de 16 pontos. Foram ouvidas 1.104 pessoas e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos.

A pesquisa Quaest, contratada pela Genial Investimentos, foi feita entre os dias 19 e 23 de fevereiro com brasileiros de 16 anos nos seguintes estados: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos em 7 estados, com a exceção de SP, em que é de 2 pontos para mais ou menos.

Avaliação de Lula em Pernambuco

A avaliação do governo petista em Pernambuco segue a tendência de desaprovação (citada acima). Em julho de 2024, o governo era avaliado negativamente por 20%, em dezembro teve um aumento de três pontos percentuais, chegando a 23%. Já nesta pesquisa de fevereiro, a avaliação negativa chegou a 37%, um aumento de 17 ponto percentuais em comparação ao primeiro levantamento.

Positivo: 33%

Negativo: 37%

Regular: 29%

Não soube responder: 1%

Aprovação nacional em queda

Pesquisa Quaest indicou queda de popularidade de Lula em janeiro, quando o índice de desaprovação superou pela primeira vez, numericamente, a aprovação ao presidente em pesquisa nacional. Foram entrevistados 4,5 mil eleitores em todo o Brasil, na época.

Confira os números:

Aprova: 47% (eram 52% em dezembro);

Desaprova: 49% (eram 47%);

Não sabe/não respondeu: 4% (eram 2%).

Grau de atenção do governo Lula para Pernambuco

A pesquisa também questionou aos entrevistados a atenção do governo aos estados, classificando em muita, pouca ou nenhuma atenção.

Para 31% dos pernambucanos, o governo dá 'muita' atenção ao estado. 46% avaliam que Lula dá 'pouca' atenção e 19% dizem que não dá 'nenhuma'. Já 4% não souberam responder.

Confira números de cada estado

São Paulo

Aprovação - 29%; Em dezembro era de 43%

Desaprovação - 69%; Em dezembro era 55%

Rio de Janeiro

Aprovação - 35%

Desaprovação - 64%.

Minas Gerais

Aprovação - 35%; Em dezembro era 51%

Desaprovação - 63%; Em dezembro era 47%

Bahia

Aprovação - 47%; Em dezembro de 66%

Reprovação - 51%; Em dezembro era 51%

Paraná

Aprovação - 30%; Em dezembro de 44%

Desaprovação - 68%; em dezembro era 53%

Rio Grande do Sul

Aprovação - 33%

Desaprovação - 66%

Goiás

Aprovação - 28%

Desaprovação - 70%

