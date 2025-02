Deputado Joel da Harpa é alvo de operação da Polícia Civil que apura peculato, fraude e lavagem de dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou nesta quinta-feira (27) uma operação que investiga uma organização criminosa acusada de praticar os crimes de peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Um dos investigados é o deputado estadual Joel da Harpa (PL).

Segundo o próprio parlamentar, agentes da polícia cumpriram mandado de busca e apreensão na casa dele, no período da manhã. O deputado afirmou que os policiais não encontraram nada.

Ao todo, a corporação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão domiciliar, além do bloqueio judicial de ativos financeiros.

De acordo com a polícia, as investigações tiveram início em abril de 2022. Até o momento, detalhes de como a organização operava e os nomes das demais pessoas envolvidas não foram revelados.

A operação, intitulada "Projeto Restrito", contou com a participação de 80 policiais civis. As investigações estão sob responsabilidade do delegado Rodolfo Bacelar, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).

O que diz Joel da Harpa



Em um vídeo enviado ao Jornal do Commercio, o deputado Joel da Harpa confirmou que os policiais estiveram na casa dele por volta das 8h. O parlamentar não estava no local no momento da ação.

Ele também afirmou que conversou pelo telefone com o delegado, e foi informado de que a investigação teria sido iniciada em 2015.

"Como a polícia encontraria alguma coisa na minha casa, mesmo que supostamente houvesse alguma coisa de 10 anos atrás? Lógico que não encontraram. A tentativa era de encontrar algo novo e nada encontraram", disse Joel.

O parlamentar acrescentou que confia na Polícia Civil de Pernambuco e no Judiciário.

"Mas gostaria de fazer uma pergunta: a quem interessou a entrada da polícia na minha casa? O que queriam encontrar? Estou no terceiro mandato em defesa da segurança pública. Há apenas uma semana, assumi a comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa e já venho incomodando muita gente", afirmou o deputado, emendando haver perseguição contra políticos conservadores.

Procurada pela reportagem, a Assembleia Legislativa de Pernambuco informou que não vai se posicionar.