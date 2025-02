Os diferentes roteiros de Raquel Lyra e João Campos no Carnaval 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) vai circular por pelo menos sete cidades do estado nos quatro dias de Carnaval 2025. A tucana deve prestigiar as festas em municípios do litoral ao Sertão, sendo a maioria liderada por seus aliados políticos.

O primeiro compromisso da agenda de Raquel ocorreu na noite desta quinta (27): a abertura do Carnaval de Olinda, da prefeita Mirella Almeida (PSD).

Raquel adotou a Marim dos Caetés como principal polo do governo estadual na Região Metropolitana, instalando por lá um palco do festival Pernambuco Meu País para bater de frente com o Marco Zero de João Campos (PSB).

Falando no Recife, Raquel só deve participar do Galo da Madrugada na capital, no sábado de Zé Pereira (1º). No ano passado, ela e João não chegaram a se encontrar no evento.

Os demais compromissos da governadora também serão em terras de aliados políticos. No domingo (2), é a vez de Raquel visitar Bezerros, a terra dos Papangus, onde estará acompanhada da prefeita Lucielle Laurentino (União Brasil).

Na segunda, Raquel acompanhará a apresentação de grupos de Maracatu em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte, cidade liderada por Aninha da Ferbom, sua correligionária de PSDB. À tarde, ela cumpre mais uma agenda em Olinda.

Na terça-feira, ela passará por três municípios do interior: Aliança, na Mata Norte, liderada por Pedro Freitas (PP); Pesqueira, no Agreste, do prefeito Marcos Cacique (Republicanos); e Triunfo, a terra dos Caretas, do também correligionário Luciano Bonfim (PSDB).

O carnaval de João Campos

João Campos, por sua vez, vai mais uma vez priorizar o Recife e não tem previsão de visitar outros carnavais em 2025. Ele estará no Marco Zero em todos os dias de evento, começando pela abertura, na quinta-feira (27).

No sábado, o primeiro compromisso de João é o Galo da Madrugada, onde logo cedo vai vistoriar os serviços da prefeitura no maior bloco do mundo, como o posto de saúde do Samu.

Ele também deve andar pelos polos descentralizados e comunitários da prefeitura no decorrer dos quatro dias de festa. A previsão é de que ele passe por pelo menos 15 desses pontos.

Também é possível que ele faça uma vistoria no serviço de limpeza que é feito diariamente após a festa no Marco Zero. Isso pode ocorrer na segunda ou na terça-feira.

Embora não visite aliados de outras cidades no período momesco, João tem trazido parceiros políticos para curtir as festas na capital.

Em prévias carnavalescas recentes, o prefeito do Recife recebeu lideranças nacionais, como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos).

Outro nome que posou ao lado de João nas agendas foi o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto (PSDB), que seja embora correligionário de Raquel, tem demonstrado cada vez mais alinhamento com o prefeito do Recife.