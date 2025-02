Quaest: João Campos teria 56% contra 28% de Raquel Lyra em eventual disputa pelo governo em 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (27), mostrou que o prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem 56% das intenções de voto para o cargo de governador de Pernambuco em 2026. A governadora do estado, Raquel Lyra (PSDB), ficou na segunda posição, com 28%.

O ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro, Gilson Machado (PL), também foi citado na pesquisa e ficaria na terceira posição, com 5%.

Para o levantamento, a Quaest ouviu 1.104 pessoas entre os dias 19 e 23 de fevereiro. As entrevistas foram feitas pessoalmente, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Confira os números se as eleições fossem hoje:

João Campos (PSB) – 56%

Raquel Lyra (PSDB) – 28%

Gilson Machado (PL) – 5%

Indecisos – 3%

Branco/Nulo/Não vai votar – 8%

Com o resultado desse levantamento, o prefeito do Recife seria eleito governador no primeiro turno, derrotando a atual governadora. Desde o embate político nas eleições de 2024, com uma disputa direta em Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a disputa entre os dois em 2026 vem sendo dada como certa no meio político, embora João Campos não tenha afirmado que disputará o pleito.

A Genial/Quaest também questionou aos entrevistados se a governadora Raquel Lyra merece ser reeleita. A maioria disse que não.

Veja os números:

Merece ser reeleita: 44%

Não merece ser reeleita: 52%

Não souberam responder: 4%

Aprovação de Raquel

A pesquisa Quaest também trouxe números da aprovação do governo Raquel Lyra (PSDB) pelo eleitorado pernambucano. De acordo com o levantamento, 51% dos eleitores aprovam a gestão da tucana em Pernambuco, com 44% de desaprovação. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

Aprova: 51% (-3) - comparado a pesquisa anterior

Desaprova: 44% (+2);

Não sabe/não respondeu: 5% (-1).

Avaliação do trabalho do governo estadual

Regular: 37% (+2) - comparado a pesquisa anterior

Positivo: 32% (-);

Negativo: 26% (-3);

Não sabe/não respondeu: 5% (+1).

