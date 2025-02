Raquel Lyra tem 51% de aprovação em Pernambuco, diz pesquisa Quaest

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (27) trouxe números da aprovação do governo Raquel Lyra (PSDB) pelo eleitorado pernambucanos. De acordo com o levantamento, 51% dos eleitores aprovam a gestão da tucana em Pernambuco, com 44% de desaprovação. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

Os números apontam uma leve queda na aprovação em comparação a levantamentos anteriores, mas dentro da margem de erro. Em comparação com a última pesquisa, realizada em dezembro, a queda foi de três pontos percentuais, saindo de 54% para 51%.

Já em comparação ao levantamento realizado em julho de 2024, a queda foi de dois pontos percentuais, quando Raquel tinha 53% de aprovação, chegando a 54% em dezembro e atingindo, agora, os 51% de aprovação.

A desaprovação teve aumento de dois percentuais em comparação às duas pesquisas anteriores. Em julho e dezembro de 2024, a desaprovação era de 42%, passando para 44% em fevereiro de 2025.

Confira os números abaixo:

Avaliação do governo Raquel Lyra

Aprova: 51% (-3);

Desaprova: 44% (+2);

Não sabe/não respondeu: 5% (-1).

Dos entrevistados, 5% não sabem ou não responderam, representando parcela semelhante à pesquisa de julho de 2024.

O levantamento ouviu 1.104 eleitores com 16 anos ou mais, entre 19 e 23 de fevereiro, e foi encomendado pela Genial Investimentos.

Nos recortes, a avaliação de Raquel Lyra teve queda, dentro da margem de erro, entre homens, e sem alteração entre as mulheres.

Para o eleitorado masculino, a avaliação regular aumentou três pontos percentuais em relação a dezembro de 2024, saindo de 38% para 41%. Já a aprovação caiu de 35% para 33%. A reprovação caiu quatro pontos percentuais, saindo de 25% para 21%

Entre o eleitorado feminino, a avaliação regular passou de 32% para 33%, enquanto a aprovação se manteve em 31%. Já a reprovação caiu quatro pontos percentuais, passando de 33% para 29%.

Avaliação do governo de Pernambuco

A pesquisa Genial/Quaest desta quinta-feira também trouxe números de avaliação do trabalho do governo estadual, com a maior parcela dos entrevistados apontando como “regular”.

De acordo com o levantamento, 37% dos eleitores apontam o trabalho do governo estadual como “regular”, aumentando dois pontos percentuais em relação ao levantamento de dezembro de 2024.

O número de eleitores que avaliam o trabalho do governo estadual como “positivo” não teve alteração em relação a dezembro, permanecendo em 32%.

Já a parcela eleitores que avaliam como “negativo” o trabalho da gestão estadual registrou queda de três pontos percentuais em relação ao último levantamento, saindo de 29% para 26%.

Veja os números abaixo:

Avaliação do trabalho do governo estadual

Regular: 37% (+2);

Positivo: 32% (-);

Negativo: 26% (-3);

Não sabe/não respondeu: 5% (+1).

