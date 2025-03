Alckmin diz que Lula acertou em indicação de Gleisi à Secretaria de Relações Institucionais: 'É uma mulher aberta ao diálogo'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 28, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou ao indicar a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), para chefiar a Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Para Alckmin, a deputada é "aberta ao diálogo" e compromissada com o Brasil. As declarações ocorreram na plataforma X.

"Gleisi é uma companheira da melhor qualidade. Mulher aberta ao diálogo e de compromisso com o Brasil. Decisão acertada do presidente Lula", escreveu Alckmin na publicação.

A presidente do PT substitui Alexandre Padilha, nomeado como ministro da Saúde. O vice-presidente também aproveitou a postagem para desejar sorte a ele. "E ao colega de juramento de Hipócrates, ministro Padilha, boa sorte na missão de cuidar da saúde dos brasileiros! Contem conosco!", afirmou Alckmin, em menção ao fato de compartilhar a mesma formação em medicina que Padilha.



A deputada Gleisi Hoffman afirmou em publicação no X (antigo Twitter) que buscará uma construção conjunta com os partidos aliados do governo de Luiz Inácio Lula da Silva durante a sua condução da Secretaria de Relações Institucionais - no lugar de Alexandre Padilha, deslocado para a pasta de Saúde. O anúncio foi feito pela Secretaria de Comunicação Social nesta sexta-feira, 28.

"Seguirei dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas, como fiz nas posições que ocupei", disse Gleisi, que já foi ministra, senadora, deputada federal. "Sempre entendi que o exercício da política é o caminho para avançarmos no desenvolvimento do país e melhorar a vida do nosso povo."

A petista também agradeceu ao partido o qual preside até este ano. Lula quer eleger o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, para o cargo no meio do ano. "Agradeço ao Partido dos Trabalhadores, dirigentes e militantes, pelo apoio que recebi nestes anos em que tive a honra de presidir o partido", afirmou.