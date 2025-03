Raquel Lyra, João Campos, Silvio Costa Filho, Macaé Evaristo: Galo da Madrugada recebeu políticos no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O tradicional café da manhã do Galo da Madrugada, realizado no Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José, reuniu vários políticos pernambucanos na manhã deste sábado (1º). A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), estiveram no evento, mas, assim como aconteceu no ano passado, eles não chegaram a se encontrar.

Anfitrião político da festa, João chegou ao local por volta das 7h40, acompanhado da namorada, a deputada federal Tábata Amaral (PSB), e do vice-prefeito Victor Marques (PCdoB). O gestor ficou no local até as 8h30, pouco antes da governadora chegar.

Raquel chegou em um ônibus fretado, acompanhada da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), secretários e deputados estaduais, como Joãozinho Tenório (PV), Wanderson Florêncio (Solidariedade), Fabrizio Ferraz (Solidariedade) e João Paulo (PT), que arriscou uns passos de frevo ao lado da gestora.

Os outros representantes do PT na festa, o senador Humberto Costa (PT) e o deputado federal Carlos Veras (PT), posaram para foto ao lado da governadora, embora Humberto também tenha mantido conversa com o prefeito do Recife.

Além do Galo, o único compromisso oficial da governadora no Recife foi o Marco Zero, onde esteve na noite da sexta-feira (28). Ela deverá priorizar agendas no interior do estado e em Olinda, cidade liderada pela aliada Mirella Almeida (PSD) e que recebeu o palco oficial do estado no carnaval.

"O Carnaval de Pernambuco é o mais democrático do Brasil. Vemos todas as pessoas se divertindo no chão, no camarote, no trio elétrico, em cima da varanda. É muito legal acompanhar essa festa tomando conta das ruas neste dia de Galo da Madrugada", disse Raquel.

João Campos com Marília Arraes e Silvio Costa Filho no Galo da Madrugada - Reprodução/Instagram Marília Arraes

João também posou para fotos ao lado de aliados durante a manhã, como o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) e Marília Arraes (Solidariedade), que já declarou apoio à reeleição dele em 2026.

O prefeito afirmou que o carnaval do Recife é o maior do país. "A turma até tenta, mas não consegue não. Quem conhece o carnaval do Recife sabe que além de grande é o carnaval mais autentico do país, que tem diversas manifestações, um carnaval livre, gratuito", disse João Campos.

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto (PSDB), não compareceu ao café da manhã mas acompanhou o desfile e posou para fotos ao lado de nomes do PSB, como os deputados Cayo Albino e Diogo Moraes, além de Dani Portela (PSOL) e Mário Ricardo (Republicanos).

Ministra no Galo

A ministra Macaé Evaristo com João Campos, Mirella Almeida e Marco Aurélio FIlho - Reprodução/Instagram Macaé Evaristo

Além de Silvio Costa Filho, outra ministra que passou pelo Galo da Madrugada foi a líder da pasta de Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, que acompanhava o carnaval do Recife desde a sexta-feira.

A ministra foi recepcionada pelo anfitrião político do evento, o prefeito João Campos (PSB) e pelo secretário de Direitos Humanos e Juventude da Prefeitura do Recife, Marco Aurélio. Ela também cumprimentou o presidente do Galo, Rômulo Meneses.

A ministra parabenizou a iniciativa de credenciamento das pessoas com mobilidade reduzida ou com alguma deficiência em locais festivos para que possam brincar e ser acolhidos no carnaval.

"É muito importante se pensar um carnaval inclusivo para todas as pessoas, considerando as infâncias, a população idosa e as pessoas com deficiência. Aqui, eu vi uma iniciativa muito legal e que precisa ser trabalhada nos carnavais de todo o país: a identificação das crianças. É um mecanismo simples, mas que faz muita diferença para não termos crianças perdidas durante a festa”, apontou Macaé.

Veja como foi o desfile do Galo da Madrugada 2025