'Nada é maior que o Carnaval do Recife', diz João Campos em balanço dos primeiros dias de folia

De acordo com pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo, 94% dos entrevistados estão achando o Carnaval do Recife ótimo ou bom

A Prefeitura do Recife realizou, na tarde deste domingo (2), um balanço dos quatro primeiros dias de folia na capital pernambucana. Além do Galo da Madrugada, que arrastou milhões de foliões no sábado de Zé Pereira, os polos descentralizados estão bastante movimentados, com atrações que fazem parte da música pernambucana, além de artistas renomados nacionalmente, permitindo a diversidade cultural e agradando ao público.

"Recife tem o melhor Carnaval do Brasil e do mundo... Um Carnaval de rua, livre, que não divide as pessoas, que não é feito em espaços fechados, mas mais majoritariamente na rua e espalhado na cidade. A gente tem 50 polos de atrações na cidade, tem os polos descentralizados, polos comunitários, em parques da cidade, polos infantis. Então, eu acho que essa força do Carnaval do Recife é o que a gente ama, conhece e espera que quem estiver vindo de fora também goste", disse o prefeito do Recife, João Campos.

De acordo com pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo do Recife, a aprovação dos foliões está sendo alta. "A gente fez uma pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo, com o último questionário sendo fechado do sábado para o domingo, e 94% dos entrevistados estão achando o Carnaval do Recife ótimo ou bom. Uma aprovação de 94% é excelente, mais do que isso acho que é quase impossível de ter. Com certeza, nada é maior do que o Carnaval do Recife, pois é muito autêntico", enalteceu o prefeito.

Sobre as ocorrências nos primeiros dias de folia, João Campos informou que tudo está dentro da 'normalidade'. "Estava numa reunião de monitoramento e a nossa avaliação do Carnaval é muito positiva. Tiveram acontecimentos dentro da normalidade do que é um Carnaval, tanto do ponto de vista de ocorrência, dos atendimentos do SAMU, que já foram mais de 1.000 atendimentos. O maior pico de atendimento se deu durante o Galo, com as três principais ocorrências sendo por: insolação e desidratação; pequenas lesões, como uma queda, uma pisada errada; e o terceiro devido ao excesso de bebida", explicou.

De olho no governo

Em alguns eventos do Carnaval 2025, João Campos e Raquel Lyra dividiram a atenção nos bastidores, com momentos de tensão com a presença um do outro, já uma prévia da disputa que deve ocorrer pelo governo de Pernambuco, nas eleições de 2026.

"Eu digo sempre que nesse período (Carnaval), eu sou metade prefeito e metade folião. Fazemos diariamente as reuniões de gestão e meu foco absoluto é de poder fazer aquela que é a missão mais honrosa que eu já tive na minha vida, que é ser prefeito do Recife, de poder cumprir esse mandato, de poder trabalhar no dia a dia. Eu fico feliz também pelo reconhecimento que as pessoas têm. Quando perguntam muito sobre o futuro, o que acontecer, como vai ser e o que desejam, eu acho que traz apenas uma certeza: de que há um reconhecimento do que a gente está fazendo. Fico feliz com esse reconhecimento e, ao mesmo tempo, cheio de responsabilidade, porque quanto mais as pessoas reconhecem, mas eu vou trabalhar para fazer o meu dever bem feito. A minha obrigação é trabalhar e cuidar daquilo que as pessoas confiaram dando seu voto". frisou João Campos.