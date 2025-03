"Somente neste ano, no Carnaval, são R$ 45 milhões de investimento", afirma governadora Raquel Lyra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

*Com informações da Rádio Jornal

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, acompanhou, neste domingo (2), o tradicional Carnaval de Bezerros, no Agreste do estado. Na programação da cidade, o domingo é um dos dias mais esperados pelo público, quando ocorre o Concurso de Papangus.

Após a solenidade carnavalesca, a governadora falou sobre os investimentos da gestão na folia e garantiu uma operação completa do poder público. “Somente neste ano, no Carnaval, são R$ 45 milhões de investimento. A Polícia Militar com mais de 68 mil lançamentos, novas câmeras de monitoramento e Lei Seca funcionando”, iniciou.

“O governo do estado está apoiando mais de 70 cidades e 80% dos nossos recursos destinados para garantir uma festa linda, com as nossas raízes sendo sempre evidenciadas e permitindo ao pernambucano e ao turista a melhor experiência possível”, afirmou Raquel Lyra.

A governadora estava acompanhada da vice-governadora Priscila Krause, da prefeita e da vice-prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino e Socorro Silva.

“Queria parabenizar a prefeitura de Bezerros, através da prefeita Lucielle, pelo seu time poder trabalhar junto junto da gente para a gente garantir esse carnaval lindo”, destacou Raquel.

Atuação do governo

Durante o encontro, a prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino, ressaltou a atuação do governo de Pernambuco, em parceria com a prefeitura, na organização da folia.

“A principal estratégia é a segurança pública. As atividades do governo do estado estão presentes aqui: desenharam organização de inteligência, com presença de PM circulando nas ruas; e tem um time da prefeitura reforçado para que a gente possa garantir a todo mundo a sensação de segurança”, pontuou.

O deputado federal Mendonça Filho, também presente no Carnaval de Bezerros, parabenizou a gestão municipal e estadual durante a folia de Momo. “Aqui é pacífico, muita alegria, muito colorido e multimusical. O Carnaval de Bezerros está de parabéns, parabéns à Prefeita Lucielle e parabéns também à Governadora Raquel que tem acompanhado e apoiado o Carnaval de Bezerros”, ressaltou.

Agenda no Carnaval

Na quinta-feira (27), a governadora Raquel Lyra participou da abertura do Carnaval em Olinda, que conta com o apoio do Festival Pernambuco Meu País. Na sexta-feira (28), esteve no Recife Antigo e, no sábado (1º), acompanhou o desfile Galo da Madrugada.