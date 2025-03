Encontro dos Maracatus em Nazaré da Mata celebra tradição; Raquel Lyra participou do evento

A festa contou com a presença de mais de 30 grupos celebra a tradição do maracatu na Na Praça João XXIII, no centro da cidade

O tradicional Encontro dos Maracatus de Baque Solto em Nazaré da Mata, no interior de Pernambuco, foi palco da celebração da cultura local, reunindo mais de 30 grupos da região para um desfile de cores, sons e tradição.

O evento, realizado nesta segunda-feira (3), contou com a presença de autoridades, entre elas a governadora Raquel Lyra, que destacou a importância da preservação e incentivo à cultura popular do estado.

Grupos celebram e fazem homenagens

Na Praça João XXIII, mais conhecida como Praça da Catedral, o público teve a oportunidade de prestigiar a riqueza cultural das agremiações, que desfilaram com fantasias e adereços que contavam a história e a identidade do maracatu.

Terezinha de Jesus, moradora de 60 anos da cidade, compartilhou sua emoção com o evento. “Nasci e me criei aqui em Nazaré. É lindo ver a valorização da nossa cultura, a gente merece”, declarou emocionada.

Entre os grupos, destacaram-se o Maracatu Sonho de Criança, que há 28 anos forma novos brincantes e revela talentos, e o Maracatu Feminino Coração Nazareno, que homenageou a Mestra Gil, pioneira do grupo, falecida em 2024.

O Maracatu Estrela Brilhante encantou a todos com sua evolução e figurino amarelo, enquanto o Maracatu de Baque Solto Cambinda Brasileira, a mais antiga agremiação em atividade do país, trouxe para o centro da cidade um legado de história e memória.

Além dos desfiles, o evento destacou a presença dos poetas populares, que, com suas loas e versos, trouxeram mensagens de reflexão sobre cultura, meio ambiente e questões sociais, a exemplo do Mestre Anderson Miguel, Mestre Bi, entre outros.



Autoridades participaram da festa

Acompanharam a governadora no evento o senador Humberto Costa; prefeitos e secretários estaduais - Miva Filho/ Secom

"É uma alegria imensa estar aqui prestigiando essa belíssima festa. Essas pessoas que estão desfilando são simples, do corte da cana, e se prepararam o ano inteiro para fazer um encontro lindo como esse, mostrando de maneira vibrante o que somos e quem somos. No Governo de Pernambuco a nossa missão é proteger esses grupos, salvaguardá-los e incentivá-los”, afirmou Raquel Lyra durante o desfile.

Além da governadora, o evento contou com a presença do senador Humberto Costa e outros prefeitos e secretários estaduais.

Também participaram da celebração os presidentes de importantes órgãos como a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

Segundo o secretário de Turismo e Lazer, Paulo Nery, Pernambuco teve uma grande movimentação econômica durante o período carnavalesco.

“A ocupação hoteleira de Pernambuco atingiu o percentual de 96%. Esse é um recorde aqui para o nosso Estado. A movimentação de passageiros no aeroporto do Recife e a venda de passagens de ônibus também tiveram números muito expressivos”, disse.

Os grupos seguiram em desfile, exibindo suas fantasias, adereços e performances, até o palco "Pernambuco Meu País". A secretária de Cultura, Cacau de Paula, destacou a segurança no evento: "As pessoas estão se divertindo e curtindo o Carnaval pernambucano com segurança, fazendo deste evento o maior evento cultural do nosso Estado, para o Brasil e o mundo. É lindo de ver."



O Carnaval de Nazaré da Mata deste ano tem como tema "O Som do Maracatu é o Coração de Nazaré" e segue até terça-feira (4).



A governadora esteve acompanhada pelo senador Humberto Costa, pelos prefeitos Henrique Queiroz (Buenos Aires), Paulinha da Educação (Paudalho) e Eder Waltter (Vicência), pelos secretários estaduais coronel Hercílio Mamede (Casa Militar) e Yanne Teles (Criança e Juventude), além dos presidentes da Fundarpe, Renata Borba, da Empetur, Eduardo Loyo, e da Adepe, André Teixeira.



(IMAGEM: Divulgação)

