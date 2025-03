Raquel Lyra se filia ao PSD na segunda-feira (10) pós-carnaval em evento no Recife Expo Center

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Á esperada filiação da governadora Raquel Lyra ao Partido Social Democrático (PSD) será oficialização na segunda-feira pós-carnaval, dia 10. A informação foi confirmada pela assessoria do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. A data já estava escolhida, mas o local e o horário foram marcados nesta terça-feira (4), último dia da Folia de Momo.

A cerimônia vai acontecer no Recife Expo Center, local com capacidade para 1.500 pessoas, com horário marcado para 18h55, em referência ao número do partido (55).

As conversas entre Kassab e Raquel sobre uma possível ida ao PSD vêm acontecendo desde 2024. As negociações negociações não avançaram porque existia uma possibilidade de o PSDB, atual partido da governadora pernambucana, ser incorporado pelo PSD, mas a proposta foi bastante rechaçada pelos tucanos.

ESTRATÉGIA PARA 2026

A troca de partido é estratégica para os planos de reeleição de Raquel Lyra em 2026, que poderá enfrentar como principal adversário o prefeito do Recife, João Campos (PSB). Com a ida ao PSD, a governadora poderá se aproximar do presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, melhorando suas perspectivas eleitorais em Pernambuco. Diferentemente do que acontece em outros estados, o PSD pernambucano é aliado do petista e tem como representante no governo o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, aliado político de Raquel.

a ida para o PSD poderá significar uma mudança de chave na gestão Raquel Lyra e no jogo político. Por enquanto, as pesquisas sobre um possível confrontos nas eleições para governador em 2026 apontam João Campos na frente. A pesquisa Genial/Quaest mais recente, divulgada na quinta-feira (27) indica que 56% dos eleitores pernambucanos pretendem votar no prefeito do Recife, João Campos (PSB), para governador de Pernambuco nas eleições do próximo ano. A atual governadora, Raquel Lyra (PSDB), aparece em segundo lugar, com 28% das intenções de voto. Com a mudança de partido e os investimentos que vem fazendo no Estado, o cenário pode mudar,