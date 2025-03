Carnaval de Jaboatão atrai mais de 215 mil foliões e movimenta cerca de R$ 52 milhões na economia do município

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes divulgou, nesta quarta-feira (5), o balanço dos cinco dias de Carnaval no município. De acordo com a gestão municipal, mais de 215 mil foliões circularam nos polos da folia e nos cerca de 300 blocos carnavalescos que desfilaram pelas ruas da cidade durante o período carnavalesco. A festa de momo contou com mais de 420 atrações artísticas, sendo 87% delas de artistas jaboatonenses.

"Além de ser um momento de descontração e lazer para as pessoas, o Carnaval é muito importante para o empreendedor e para a economia do município. A população do Jaboatão não precisou ir às cidades vizinhas, as pessoas puderam aproveitar a festa perto de casa, potencializando a economia local", ressaltou o prefeito Mano Medeiros.

A festa em Jaboatão começou na sexta-feira (28) e encerrou nesta terça-feira (4), contando com três polos fixos e oito polos itinerantes espalhados nas sete Regionais. Uma das atrações foram os blocos e agremiações do município e uma novidade este ano, que foi a Caravana da Folia, percorrendo vários bairros.

A movimentação econômica no município, neste período de festa carnavalesca, foi estimada em R$ 52 milhões. Outro dado relevante foi em relação à rede hoteleira. “O Carnaval do Jaboatão dos Guararapes aqueceu a economia local, gerando renda para os empreendedores e comerciantes do município. Tivemos uma ocupação de 98% da rede hoteleira, foi excelente", disse Roberto Abreu e Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes.

Segurança

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes colocou 200 guardas municipais nos polos carnavalescos. As equipes realizaram patrulhamento a pé e motorizado, garantindo a segurança dos foliões, em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco. De acordo com a gestão municipal, não foram registradas ocorrências de gravidade e nenhum folião precisou ser conduzido para a delegacia de polícia.

O Carnaval 2025 em Jaboatão foi monitorado por drones, através da Patrulha Drone da Guarda Civil Municipal. Foram realizados sobrevoos estratégicos, com acompanhamento do público, auxiliando no remanejamento de efetivo, em casos necessários.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde mobilizou as equipes de plantão, que realizaram 54 atendimentos. Desse total, nove pessoas foram removidas para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) próximas dos polos de folia, apenas com registros de casos leves.

Limpeza urbana

Na parte de limpeza urbana, cerca de 556 toneladas de lixo foram recolhidas das ruas, nos dias de festa. Aproximadamente 240 agentes de limpeza trabalharam no recolhimento de lixo.

Em relação à coleta seletiva, cerca de 120 trabalhadores recolheram aproximadamente 14 toneladas de materiais recicláveis nos polos da folia. Os materiais incluem plástico, alumínio, entre outros produtos, que vão gerar renda para as cooperativas cadastradas no município.