Presidente do PSD, Kassab quer ajuda de Raquel Lyra nas eleições de 2026

Dirigente nacional do partido espera que filiação da governadora de Pernambuco ajude a eleger deputados federais da sigla no pleito do ano que vem

A migração partidária de Raquel Lyra para o PSD vai impactar não somente o entorno próximo da governadora, mas poderá impulsionar o desempenho da legenda nas eleições de 2026. É o que espera o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

De acordo com o jornalista Romoaldo de Souza, colunista deste JC, Kassab está empenhado em aumentar o número de parlamentares no Congresso em 2026, e esse trabalho está sendo iniciado com a conquista de mais governadores para o partido.

Além de Raquel, Ronaldo Caiado, de Goiás, também foi sondado, mas por ora preferiu permanecer no União Brasil.

O aumento no número de governadores está diretamente ligado ao pleito de 2026, uma vez que o apoio do Executivo pode alavancar o resultado no número de eleitos no Legislativo.

A meta do PSD, segundo Romoaldo, é dobrar o número de parlamentares na Câmara, multiplicando por dois os valores dos fundos eleitoral e partidário, além de ampliar o tempo de rádio e TV.

Esse crescimento da bancada pessedista, portanto, passa por Pernambuco. Na legislatura atual, o estado não tem nenhum deputado na Câmara (nem na Alepe), mas o dirigente quer mudar esse cenário a partir do ano que vem.

A meta da legenda é ter pelo menos 4 parlamentares ligados a Raquel Lyra na Câmara Federal. O partido espera, então, que a governadora trabalhe nos bastidores para alcançar esse objetivo.

O presidente do PSD em Pernambuco, ministro André de Paula, aliado de primeira hora da governadora, confirmou a existência desse propósito e garantiu que vai trabalhar para alcançá-lo, com auxílio de Raquel.

Apoio a prefeitos

A filiação de Raquel Lyra está marcada para acontecer na próxima segunda-feira (10), no Recife Expocenter, no Cais de Santa Rita, região central do Recife. O local é o mesmo em que a governadora reuniu todos os prefeitos eleitos do estado, em dezembro passado.

A expectativa é de que o evento seja grandioso, uma vez que o espaço tem capacidade para receber até 1.500 pessoas. O presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, é presença garantida, assim com o dirigente estadual, André de Paula.

A governadora também vai receber prefeitos e prefeitas de Pernambuco filiados ao partido. Entre eles está Mirella Almeida, que recebeu atenção especial de Raquel no Carnaval 2025, quando a cidade gerida por ela se tornou o principal polo do estado na folia, batendo de frente com o Recife de João Campos (PSB).

"A ida de Raquel para o PSD significa um fortalecimento para o partido. A governadora tem sido uma grande parceira para Olinda e essa aproximação vai garantir um alinhamento ainda maior para que a cidade tenha novas obras", avaliou Mirella.

Facilidade na atração de apoios

Para a cientista política Priscila Lapa, a ida para o PSD fará com que Raquel possa ganhar mais adesões e criar novas bases políticas consistentes, passo fundamental para as eleições do ano que vem.

O perfil do novo partido, que é de centro-direita e tem trânsito no governo federal, onde possui três ministérios, poderá facilitar a atração de quadros para o grupo da governadora, segundo Lapa.

"Ela não está escolhendo qualquer legenda. O partido tem essa neutralidade, tem grandes articulações nacionais e também nos municípios, com bastante tempo e recurso para fazer campanha, então foi uma troca que permitirá fazer algo mais estruturado", analisou a especialista.

Em 2024, vale lembrar, o PSD foi o partido que mais conquistou prefeituras no país. Ao todo, a legenda conseguiu eleger 887 prefeitos e prefeitas, sendo cinco deles em capitais.

"O PSD vem se organizando em âmbito nacional na formação de grandes alianças e sempre que acontecem essas alianças essas forças políticas locais acabam se beneficiando", completou Priscila Lapa.