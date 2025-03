Alepe fará eleição suplementar para Mesa Diretora e Izaías Régis é consenso para assumir 4ª secretaria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizará na próxima semana uma eleição suplementar da Mesa Diretora para escolher o novo 4º secretário da Casa, posto deixado pelo deputado Alberto Feitosa (PL) no mês passado após ele assumir a presidência da comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ).

De acordo com o regimento interno da Alepe, Feitosa não poderia ocupar os dois espaços simultaneamente. Ele renunciou ao posto na direção assim que assumiu a presidência da comissão, no dia 15 de fevereiro.

O favorito para assumir a 4ª presidência agora é o deputado Izaías Régis (PSDB), que era líder do governo até o final da legislatura passada.

A articulação em torno do nome de Izaías foi conduzida pelo presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, seu correligionário de PSDB.

A opção recebeu amplo respaldo entre os parlamentares, sem postulantes de oposição, e deve ser concretizada por consenso.

A eleição suplementar deverá ser convocada pelo presidente Álvaro e deve ocorrer na próxima terça-feira (11).

Apoio dos pares

Izaías já começou a receber apoio público de vários parlamentares. A deputada Socorro Pimentel (União Brasil), atual líder do governo no Legislativo, disse que o ex-prefeito de Garanhuns tem respeito entre os pares.

Segundo ela, a governadora Raquel Lyra (PSDB) também apoiou a indicação.

“Um nome de consenso, do quilate de Izaías, só tratará benefícios à unidade da Casa, a qual devemos buscar de forma incessante. Um deputado experiente, amigável, bem quisto pelos colegas e que só irá somar à Mesa Diretora da Alepe. Izaías Régis tem o meu apoio e também o aval da nossa governadora”, afirmou.

Izaías Régis agradeceu a indicação e a receptividade ao seu nome por parte dos demais membros da Casa.

"Fico honrado com esse gesto de apoio dos meus colegas e do presidente Álvaro Porto. Acredito no diálogo e na construção conjunta para que possamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Pernambuco e pelo bom andamento dos trabalhos na Alepe”, declarou.