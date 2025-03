Filiação de Raquel Lyra ao PSD reunirá políticos de todo o país; Kassab chega ao Recife no domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento acontece na segunda-feira e deve reunir ministros de Estado, prefeitos, vereadores e aliados de diversas partes do país e do estado

O evento de filiação da governadora Raquel Lyra ao PSD, marcado para a próxima segunda-feira (10), deverá reunir diversos nomes da política nacional no Recife.

Além do presidente do partido, Gilberto Kassab, estarão no ato os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e André de Paula, de Pesca e Aquicultura — este último é o presidente estadual do PSD e aliado de primeira hora da governadora.

A presença de nomes ligados ao governo federal reforça o interesse de Raquel de estreitar os laços com o presidente Lula.

Também foram convidados o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o líder do PSD na Câmara Federal, o deputado baiano Antônio Brito.

São esperados ainda prefeitos e prefeitas aliados correligionários de Raquel, como Mirella Almeida (PSD), de Olinda, cidade que se tornou berço do carnaval do governo estadual em 2025.

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, que é do PSDB, também deverá comparecer. Embora ele venha afirmando não ter interesse em deixar o partido tucano, especula-se que ele debandará para o PSD junto com grande parte dos gestores municipais eleitos em 2024 com apoio de Raquel.

Deputados e vereadores de várias cidades do estado também deverão prestigiar o encontro.

Kassab chega no domingo

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, desembarca na capital pernambucana no domingo (9), um dia antes do grande encontro.

Kassab antecipou a vinda a Pernambuco para participar de um almoço promovido pelo empresário Jorge Petribu, conforme noticiou o Blog Dellas, de Terezinha Nunes.

O almoço reunirá cerca de 30 empresários estaduais na casa de Petribu. “Será uma conversa sobre o panorama da política nacional”, afirmou o presidente do conselho administrativo da Usina Petribu.

Raquel, como se sabe, é uma das apostas de Gilberto Kassab para impulsionar o partido nas eleições de 2026. A partir das articulações da líder do Executivo, ele espera alavancar o número de membros eleitos no Legislativo.

A filiação está marcada para as 18h55 (uma alusão ao número do partido) e será realizada no Recife ExpoCenter, no Cais de Santa Rita. O local é o mesmo em que a governadora reuniu todos os prefeitos eleitos do estado, em dezembro passado.

A expectativa é de que o evento seja grandioso, uma vez que o espaço tem capacidade para receber até 1.500 pessoas.