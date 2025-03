Humberto Costa é eleito presidente nacional do PT por aclamação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O senador Humberto Costa foi eleito, nesta sexta-feira (7), por aclamação, como novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT). Humberto ocupará o cargo interinamente até julho, sucedendo a deputada Gleisi Hoffmann. Ao longo dos 45 anos do PT, Humberto será o primeiro pernambucano a assumir o comando nacional da legenda.

A chegada de Humberto à presidência do PT acontece após Gleisi ser escolhida pelo presidente Lula para a vaga de ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) do governo federal, e precisar se afastar das funções no partido, o qual comandava desde 2017. Com a nomeação de Gleisi, a cúpula do partido escolheu Humberto, que já era vice-presidente nacional, para conduzir o PT interinamente pelos próximos quatro meses.

Humberto terá a missão de organizar o partido para as eleições internas, tratadas dentro da legenda como as maiores da história do PT. A eleição nacional, que definirá o novo presidente do PT, está prevista para julho, depois de definidos os comandos dos diretórios estaduais.

"É uma grande alegria, mas também um enorme desafio. O PT chegou a três milhões de filiados, mais de 350 mil novos desde as eleições municipais de outubro passado. Então, precisamos fazer um extraordinário processo de mobilização partidária, para que todos votem e mostrem a força da nossa democracia interna, que é uma força-motriz da luta do nosso partido", explicou o novo presidente da legenda.

Humberto, que também é segundo vice-presidente do Senado Federal, deve ter o nome chancelado pelo diretório nacional do PT em uma reunião prevista para ocorrer em até 60 dias. Em julho, concluído o processo eleitoral interno, o senador passará o comando da legenda àquela ou àquele que for escolhido pelos membros do partido para um mandato pelos próximos quatro anos à frente da presidência da legenda.