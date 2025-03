Sem Raquel, PSDB pode ir para a oposição à governadora; definição será de Bruno Araújo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A poucos dias da filiação da governadora Raquel Lyra ao PSD, em evento marcado para às 18h55 desta segunda-feira (10), no Recife, o presidente nacional do PSDB, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, divulgou nota se posicionando, pela primeira vez, sobre a saída da governadora do ninho tucano.

A nota, publicada com exclusividade pelo Blog Dellas, ao mesmo tempo que reconhece a governadora como “exemplar em tudo o que se propôs a fazer, seja como prefeita de Caruaru, seja como governadora de Pernambuco”, dá alfinetadas claras em Raquel, falando no apoio que ela teve através dos fundos partidários e eleitorais e, respondendo ao fato da governadora ir para um partido da base do presidente Lula, e de ter dito que nunca concordou com a oposição dos tucanos ao presidente, diz que “o Brasil precisa de união e não de adesismo”.

Marconi Perillo nunca escondeu, nos bastidores, seu descontentamento com a decisão da governadora de deixar o PSDB, um partido que, para sobreviver, vai precisar se juntar a outras legendas e que tinha nos três governadores que elegeu em 2022, a própria Raquel e os atuais governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, um trunfo para compor uma Federação Partidária com o Podemos, Solidariedade e Cidadania.

Como resposta a isso tudo ele deixa claro na nota que Raquel não vai poder continuar com o comando da legenda no estado, informando que o ex-deputado federal Bruno Araújo, que já presidiu a legenda em Pernambuco e no país, está encarregado de ouvir lideranças políticas pernambucanas para definir o rumo partidário.

Esta decisão de Marconi deixa clara a preferência para a entrega da presidência do partido em Pernambuco ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto, que, é oposição à governadora e transferiu todo o seu grupo político do PSDB para o Republicanos, do ministro Sílvio Costa Filho, e se preparava para ingressar no novo partido na janela partidária de 2026.

Bruno é tido como amigo-irmão de Álvaro e já chegou a ligar para o mesmo sugerindo a permanência na legenda tucana. “Ele só não será presidente se não quiser” confidenciou ele a um amigo há poucos dias, deixando claro que é este o caminho que deseja perseguir.

PSDB vai fazer falta a Raquel?

O PSDB tem três deputados estaduais no estado e nenhum federal. Se ficar sob o comando do presidente da Alepe, é possível que os dois outros parlamentares da legenda, Débora Almeida e Izaías Regis, acabem acompanhando a governadora e ingressando no PSD na janela partidária daqui a pouco mais de um ano.

O mesmo destino podem ter os 32 prefeitos eleitos pela legenda no estado no ano passado, todos eles da base de Raquel.

Nos meios políticos, no entanto, ninguém duvida que Álvaro Porto pode tocar o partido e eleger bancadas federal e estadual, pequenas mas suficientes para a sobrevivência dos tucanos em Pernambuco. Neste caso o mais provável é que passe a fazer parte da base do prefeito João Campos.