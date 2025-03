No Dia Internacional da Mulher, governadora anuncia distribuição de veículos para reforçar política para as mulheres nos municípios

A governadora Raquel Lyra anunciou, neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher, que o governo de Pernambuco vai distribuir 184 automóveis para todos os municípios do Estado que tenham Organismos Municipais de Políticas para Mulheres (OMPMs) e que declarem interesse em receber os veículos. A iniciativa, executada através da Secretaria da Mulher, representa um investimento de R$ 16,2 milhões.

“O 8 de março é um dia de reflexão e de celebrar as conquistas, mas há uma caminhada imensa para que as mulheres possam ter igualdade e liberdade. O governo de Pernambuco tem trabalhado para poder fortalecer a rede de proteção para a população feminina, com as casas de abrigo e apoio aos organismos municipais que tratam de política pública para a mulher. E, hoje, fizemos o anúncio de que estamos encaminhando para cada um dos municípios que têm OMPMs um veículo para dar suporte a essa ação integrada", afirmou a governadora Raquel Lyra, durante um encontro, neste sábado, no Palácio do Campo das Princesas, com algumas mulheres atendidas por projetos e ações do Governo do Estado.

Os veículos adquiridos para o apoio às OMPMs deverão ser utilizados no transporte de mulheres vítimas de violência. Os carros serão entregues com licenciamento, taxa de bombeiro, IPVA e emplacamento pagos, além de identificação exclusiva para esse serviço.

“Cada Organismo Municipal de Políticas para Mulheres do Estado receberá um carro para fortalecer o trabalho de apoio às mulheres pernambucanas. Muitos desses organismos não têm estrutura suficiente e passam por dificuldades para se deslocarem nas suas ações. Neste momento, o compromisso da governadora Raquel Lyra é justamente fortalecer os municípios e os direitos das mulheres de todas as regiões de Pernambuco”, disse a secretária estadual da Mulher, Juliana Gouveia.

ENCONTRO

A governadora se reuniu, no Palácio do Campo das Princesas, com mulheres de diversas partes do Estado, em uma roda de diálogo sobre o fortalecimento das ações de proteção e empoderamento das mulheres pernambucanas. Uma das presentes no encontro foi Eliade Ferreira, de 38 anos, moradora de Jaboatão dos Guararapes e beneficiária do Mães de Pernambuco. O programa de transferência de renda assegura o pagamento mensal de R$ 300 às 100 mil mulheres mais vulneráveis de Pernambuco com filhos na primeira infância, isto é, entre 0 e 6 anos.

“Esse benefício está me ajudando muito e proporcionando uma vida melhor para mim e para meus filhos. Realmente, é um dinheiro que faz a diferença”, contou a beneficiada.

Moradora do Recife, Denise Silva, de 49 anos, foi uma das participantes do encontro. Ela estava esperando por duas cirurgias, uma de vesícula e outra de hérnia umbilical. “Graças a Deus pude conhecer o Cuida PE e consegui essa cirurgia para mim. Desde 2019 que eu estava tendo crises de vesícula e sem êxito na tentativa de me operar. Mas com este programa do Governo do Estado fiz minha cirurgia no último dia 12 de dezembro e hoje estou ótima, sem crise nenhuma”, revelou.

CONSCIENTIZAÇÃO

Neste sábado, a Secretaria da Mulher fez a instalação simultânea de seis Bancos Vermelhos em municípios do interior do Estado e no Recife. O Banco Vermelho é um símbolo internacional de enfrentamento ao feminicídio e sua presença em espaços públicos busca sensibilizar a população. A instalação aconteceu nas cidades de Santa Filomena, Manari, Condado, Carnaíba e São José do Belmonte. Os bancos ficarão 30 dias em cada cidade. A meta do governo estadual é levar os bancos, de forma itinerante, a todos os municípios pernambucanos até 2026.

Também foram promovidas atividades de sensibilização em nove praias pernambucanas, com distribuição de material informativo e diálogos com a população sobre prevenção da violência de gênero. A ação visa alertar a população sobre os sinais de violência e os caminhos para denúncia e acolhimento.