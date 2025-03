Apesar de elogiar Priscila PSDB nacional diz que filiação não altera decisão de aguardar avaliação de Bruno Araújo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O secretário-geral nacional do PSDB, deputado federal mineiro Paulo Abi Ackel, enviou publicou nota informando que a vice-governadora Priscila Krause é “um quadro altamente respeitado” , que a “ hipótese de prosseguir no projeto de Raquel será considerada mas agora que ela está fora do partido conduziremos as ações de acordo com os melhores interesses do partido para o Estado mas sem interferências externas”.

A nota é tida como uma reafirmação da anterior assinada pelo presidente nacional Marconi Perillo que dava a Bruno poderes para definir o rumo partidário em Pernambuco, ao ponto dele chegar a procurar o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, propondo ao mesmo que assumisse a presidência estadual já que ele é filiado à legenda.

APOIO A RAQUEL

O fato de esta nova comunicação citar a possibilidade de prosseguir no projeto de Raquel, é um sinal de boa vontade com a governadora. Fontes nacionais informaram a este blog que tudo vai depender do espaço que a legenda terá na disputa para deputado estadual e federal e que a simples presença de Priscila não garantiria isso.

Abaixo leia a nota na íntegra:

Priscila é um quadro altamente respeitado, e ficamos felizes com isso. No entanto, essa chegada não altera nossa decisão de aguardar a avaliação do ex-presidente Bruno Araújo sobre o cenário em Pernambuco. A hipótese de prosseguir no projeto de Rachel será considerada mas, agora que ela está fora do Partido, conduziremos as ações de acordo com os melhores interesses do Partido para o Estado, sem interferências externas do PSDB.

Paulo Abi-Ackel

Secretário Geral Nacional do PSDB