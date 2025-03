Raquel abre caminho para nova guinada do seu mandato e de fortalecimento do PSD com grande evento de filiação no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Partido atualmente aliado ao presidente Lula - e assim deve permanecer até 2026, inclusive buscando mais espaço no governo com a reforma ministerial -, o PSD inicia nesta segunda-feira (10) sua nova guinada em direção ao crescimento exponencial da legenda. Raquel Lyra, até então no PSDB, é o primeiro nome entre outros governadores que estão sendo cortejados pelo partido e podem ampliar o número de representantes Pessedistas com mandatos pelo País. No Recife, o ato de filiação da agora ex-tucana promete ser grandioso para marcar esse novo ciclo.

A filiação de Raquel Lyra está marcada para as 18h55 (uma alusão ao número do partido) e será realizada no Recife ExpoCenter, no Cais de Santa Rita, Centro do Recife. O local é o mesmo em que a governadora reuniu todos os prefeitos eleitos do Estado, em dezembro passado, e tem capacidade para receber até 1.500 pessoas.

O presidente do PSD Gilberto Kassab está apostando todas as fichas em Raquel. Chegou ao Recife ainda no domingo, reunindo-se em almoço com o empresariado do Estado e escalou nomes de peso para o ato desta segunda: mais de cinco senadores e mais de uma dezena de deputados federais, além de representações municipais estarão presentes.

LEGADO DE RAQUEL

O presidente da legenda no Estado e ministro da Pesca e Aquicultura do governo Lula, André de Paula, já garantiu que a "cúpula do partido" estará completa no Recife para saudar a chegada de Raquel. Com o nome da agora ex-tucana, o PSD serve aos interesses da governadora em busca da sua reeleição em 2026, aliada ao nome do presidente Lula, que apesar da alta rejeição mantém sua preferência eleitoral entre os estados do Nordeste, e Raquel serve aos interesses do PSD de ampliar o número de candidaturas próprias a governos estaduais.

A conta do PSD nos municípios do Estado também é volumosa. O PSDB se tornou o maior partido em número de prefeitos eleitos nas últimas eleições em Pernambuco: são 32 prefeituras que, com o movimento de Raquel, podem ser atraídas para a 'nova casa' da governadora.

No mais, a saída de Raquel do PSDB não significa abandono dos interesses em relação ao partido tucano. A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, já anunciou sua saída do Cidadania rumo ao PSDB, o que indica a manutenção de um nome forte de Raquel na legenda e o interesse de Priscila em ser a candidata a vice de Raquel, contendo uma possível debelada tucana da base da governadora.

PONTAPÉ PARA NOVO CRESCIMENTO DO PSD

O nome de Raquel, além do primeiro acerto para a governadora estar mais próxima do presidente Lula, também é o primeiro dentro do foco do PSD para crescimento das bases regionais. Outros dois governadores do PSDB, Eduardo Leite (RS) e Eduardo Riedel (MS), são esperados no partido, que vislumbra fortalecer sua participação nas eleições de 2026.

O PSD ainda espera também maior “reconhecimento” do governo de Luiz Inácio Lula da Silva a partir da reforma ministerial, atualmente a legenda controla Minas e Energia, Pesca e Aquicultura, e Agricultura e Pecuária, mas vê espaço para mais e conta com Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais para alcançar seu objetivo.

Nas últimas eleições municipais, o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos em todo o País. O partido conquistou a prefeitura de 887 municípios, sendo cinco capitais, o que representa aumento de 35% se comparado ao resultado da eleição anterior. O PSDB, onde estava Raquel, perdeu todas as suas prefeituras em capitais.