Ao vivo: Governadora Raquel Lyra se filia ao PSD nesta segunda-feira (10); acompanhe

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se filia ao PSD na noite desta segunda-feira (10), em ato marcado para 18h55, no Recife ExpoCenter, no Cais de Santa Rita, no bairro de São José. Ministros do governo federal, lideranças políticas estaduais e empresários são esperados para o evento.

O videocast Cena Política, do JC, faz uma edição especial para a cobertura do ato de filiação. Acompanhe ao vivo:

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, chegou ao Recife no domingo, onde se reuniu com lideranças políticas e empresários, em um almoço.

Para o evento desta segunda-feira, Kassab contará com a presença de dois ministros do governo Lula, mais de cinco senadores e mais de uma dezena de deputados federais, além de representações municipais e empresários.

A chegada de Raquel ao PSD é tratada como uma das grandes apostas de Gilberto Kassab, na missão de impulsionar o partido nas eleições de 2026. A partir das articulações da líder do Executivo, Kassab espera alavancar o número de membros eleitos no Legislativo.