Em clima de comício, filiação de Raquel Lyra ao PSD reuniu grande número de aliados no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Governadora se filiou ao PSD em evento grandioso no Recife, com presença de Gilberto Kassab, prefeitos, congressistas e ministros de Estado

O evento de filiação da governadora Raquel Lyra ao PSD reuniu uma multidão de militantes, prefeitos, deputados estaduais e federais, senadores, ministros e aliados de vários partidos no Recife Expocenter, no centro da capital.

Na plateia, o clima era de comício de olho na reeleição de 2026: bandeirões com o nome da governadora, várias bandeiras de Pernambuco e apoiadores de várias partes do estado, especialmente do interior, que foram da capital em caravanas que formaram uma fileira de ônibus no Cais de Santa Rita.

Gestores de municípios de todas as regiões do estado — do litoral ao Sertão — acompanharam o evento. As diferentes representações partidárias também ficaram evidentes.

No palco principal, a prefeita de Olinda, Mirella Almeida, agora correligionária da governadora, demonstrou seu forte alinhamento com Raquel ao discursar em nome de todos os prefeitos. Nenhum outro líder municipal falou no ato.

“Receber você no nosso partido é a maior alegria que a gente poderia ter. Existe Pernambuco antes e depois de Raquel. A gente é madeira de lei que cupim não rói”, afirmou a gestora.

O presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Marcelo Gouveia, garantiu apoio do Podemos a Raquel. ”Estaremos juntos nessa batalha caminhando nos quatro cantos de Pernambuco”, afirmou.

Embora demonstrassem apoio à governadora, muitos dos gestores presentes, porém, afirmaram não pretender migrar para o PSD.

É o caso de Ramos, prefeito de Paulista, na Região Metropolitana, que garantiu não ter dificuldades junto ao PSDB a ponto de querer se desvincular, e Lucielle Laurentino, de Bezerros, no Agreste, que vai se manter no União Brasil, do qual é vice-presidente, para trabalhar na manutenção da legenda na base governista. Rodrigo Pinheiro, de Caruaru, também garantiu permanência no PSDB.

Deputados e partidos

Mais de 20 perlamentares da Assembleia Legislativa de Pernambuco estava no evento, demonstrando a forte presença da base do governo no Legislativo. Embora Raquel tenha perdido a liderança das principais comissões da Casa, ela ainda mantém maioria numérica entre os deputados estaduais.

Vários deles estiveram no palco ao lado da governadora durante todo o ato, como Romero Sales Filho (União Brasil) e Wanderson Florêncio (Solidariedade).

Outros aliados de primeira hora da governadora na Alepe também estavam presentes, como Antônio Moraes (PP), Socorro Pimentel (União Brasil), Débora Almeida (PSDB) e João Paulo (PT), demonstrando a capilaridade partidária construída pela líder do Executivo na Alepe.

Uma presença que causou surpresa no palanque foi a do presidente estadual do Partido Liberal, Anderson Ferreira, que se aproximou de Raquel no início do governo mas acabou perdendo espaço para partidos de centro, como o próprio PSD e o PP de Eduardo da Fonte, que também estava no evento.

“Pernambuco está acima de partido e de diferenças políticas. A nossa consciência tem que vir da união de Pernambuco”, disse Anderson, que recebeu aplausos tímidos.

Dudu da Fonte, a propósito, fez um discurso entusiasmado parabenizando Raquel e o ministro André de Paula pela articulação feita junto ao PSD. “Hoje iniciamos um novo momento no estado, de anúncios e conquistas que não tenho a menor dúvida de que irão chegar nos quatro cantos de Pernambuco”, afirmou.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ainda conseguiu, no palco, uma declaração do ex-governador João Lyra, pai de Raquel, garantindo que ele também irá se filiar ao PSD.

“Recebi do presidente Kassab para que eu me filiasse ao PSD, quero dizer publicamente que aceitei o convite e vou trabalhar pelo PSD”, disse João.

De olho em 2026

Nos vários discursos proferidos no ato, ficou evidente tom de campanha com vistas à eleição do ano que vem. Diferentes nomes falaram em reeleição e garantiram que a governadora conseguirá um novo mandato na administração estadual.

No entanto, não houve menção a possíveis nomes de oposição, como o prefeito do Recife, João Campos. O foco em todas falas era enaltecer a figura de Raquel.

O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, é quem insistiu em falar de pesquisas eleitorais. “51% do povo de Pernambuco já apoia sua administração, mais da metade do estado”, lembrou o dirigente, mencionando a pesquisa Quaest divulgada em fevereiro.

Em outro momento, ele chegou a criticar a gestão anterior, sem mencionar o PSB. “Você assumiu o governo do estado numa situação muito difícil. O estado estava desorganizado e rapidamente, em dois anos, você organizou o estado, começou a preparar o estado para entregas”, discursou.

Raquel também ouviu elogios de nomes diferentes nacionais que viajaram de longe para prestigiar o ato.

Discursaram no palco o deputado federal baiano Antônio Brito, líder do PSD na Câmara, as senadoras Jussara Lima, Eliziane Gama e Zenaide Maia, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O deputado federal Mendonça Filho e o senador Lucas Barreto também prestigiaram o evento.



Em seu discurso, a governadora fez questão de mencionar seus feitos ao longo dos dois primeiros anos de governo, intensificando ainda mais o viés de campanha do evento.

"Nós chegamos aqui pra fazer mudança e todo mundo aqui sabe que não é fácil, fazer as coisas do jeito certo, agir com verdade, transparência", bradou a agora pessedista Raquel Lyra.