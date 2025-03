Em discurso, Raquel Lyra dá tom sobre 2026: "Não estamos esquentando cadeira para quem acha que é dono do poder"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Governadora deu recado a adversários no encerramento do seu discurso durante sua filiação ao PSD, em evento nesta segunda-feira (10)

A governadora Raquel Lyra, agora filiada ao PSD, aproveitou o evento de filiação, que contou com a presença de lideranças políticas nacionais e estaduais, para dar o tom sobre sua candidatura à reeleição para 2026, em discurso nesta segunda-feira (10). Segundo Raquel, a atual gestão não está "esquentando cadeira para quem acha que é dono do poder".

Em seu discurso, Raquel agradeceu o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, destacando a oportunidade de "fazer política de um jeito diferente" e entre menções a aliados presentes no evento, elencou entregas da sua gestão à frente do Governo de Pernambuco.

"Há pouco tempo atrás, uns quatro meses atrás, cinco meses atrás, nós estávamos na lida da eleição, nas cidades de vocês, construindo e reforçando o movimento de mudança política que Pernambuco decidiu ter ao eleger a mim e a Priscila (Krause) como governadoras do nosso Estado. Em cada recantinho de Pernambuco, a marca da mudança está chegando e está se fortalecendo", afirmou Raquel.

"Nós chegamos aqui pra fazer mudança. E fazer mudança, todo mundo aqui sabe que não é fácil. Arrumar a casa, fazer as coisas do jeito certo. Agir com a verdade, com transparência, preto no branco", complementou.

Raquel diz que seu governo está "apenas começando" e manda recado a adversários sobre 2026

Vivendo o início da segunda metade do seu mandato como governadora de Pernambuco, Raquel destacou que o "trabalho está apenas começando" e que será vista "muito mais" nas ruas e não "trancada no gabinete".

"A gente tá na metade do nosso governo. Tem alguma dúvida aí de que nosso trabalho tá apenas começando? Quem acredita que Pernambuco pode ser um estado muito melhor pra se viver e que quer pra nós fazermos esse movimento de mudança? [...] Vocês vão me ver muito mais no chão, nas ruas, do que trancada no gabinete, no Palácio do Campo das Princesas", enfatizou.

Raquel encerrou o discurso com uma convocação visando 2026, aproveitando para dar recado aos adversários no pleito estadual, sem citar nomes.

"Eu quero aqui fazer uma convocação a todos vocês, que acreditam que a mudança que chegou para Pernambuco é para valer. Que nós não estamos aqui esquentando cadeira para quem acha que é dono do poder. Nós estamos aqui fazendo um projeto verdadeiro de mudança no nosso estado", disse.

"Me sinto em casa", diz Raquel sobre o PSD



Alçada à presidência estadual do PSD logo após ser filiada, Raquel afirmou que já se sente em casa no seu novo partido, destacando como objetivos a construção de um "Nordeste novo" e um "país novo", no combate à desigualdade.

"Aqui já me sinto em casa. Chego para somar. Chego para aprender e para construir um partido novo, que há 11 anos tem buscado fazer diferença no nosso país. Chego para ajudar a construir uma visão sobre o Nordeste, uma visão sobre o combate a desigualdade, superação de pobreza e construção de um Estado novo, de um Nordeste novo e de um país novo", disse.

Em fala à imprensa antes de discursar para apoiadores e lideranças, Raquel destacou "construção coletiva" e um "processo natural de maturação" na sua filiação ao PSD, agradecendo aos que colaboraram na sua trajetória até o momento.

"Essa filiação acontece a partir de um processo natural de maturação, de construção coletiva, no entendimento de que sou muito grata a todos aqueles que colaboravam para que eu pudesse estar aqui, durante a minha trajetória pessoal, política", disse.

Ainda de acordo com Raquel, sua chegada ao PSD representa o fortalecimento do partido em um projeto regional e estadual, visando 2026. A governadora de Pernambuco também destacou o efeito da mudança de partido na gestão estadual.

"Encontrei Pernambuco, que me fez governadora do Estado, e encontrei em você Kassab, André, e todos aqueles que fazem o PSD, a acolhida necessária para que eu possa chegar para somar, para aprender, para ajudar na construção de um partido que ainda é recente, para o fortalecimento dele em um projeto de Nordeste brasileiro, para a discussão do nosso estado e para, mais do que tudo, fortalecer o nosso conjunto político e permitir que a gente possa fazer mais com menos e menos tempo, chegando a mais vida de gente em Pernambuco. É para isso que fui eleita e estou muito feliz hoje de poder estar na nova casa. Repito, agradecendo ao partido que me acolheu nesses últimos 9 anos, mas dizendo que agora é um novo começo", disse.

Kassab acredita em reeleição de Raquel e a vê disputando presidência da República

Para o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, uma eventual reeleição de Raquel nas eleições de 2026 credenciaria a pernambucana como uma candidata para a presidência da República no futuro.

"Eu tenho experiência. São quase quarenta anos de vida pública, desde 1986 participo de eleições. Estive dois anos atrás coordenando a campanha do Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Raquel se reelegendo governadora vai trazer muito orgulho para Pernambuco, porque no dia seguinte o Brasil vai começar a sonhar com a hipótese de Raquel ser Presidente da República", disse.

Kassab também apontou Raquel como uma das mulheres mais influentes da política nacional. O presidente nacional do PSD afirmou, confiante, na reeleição de Raquel em 2026.

"Raquel mantendo o crescimento que hoje vivemos, caminha para ter, muito possivelmente, uma recondução à frente do Estado de Pernambuco", enfatizou.