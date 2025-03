'Jamais estaria num partido de oposição à governadora', diz Priscila Krause sobre entrada no PSDB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recém-filiada ao PSDB, a vice-governadora Priscila Krause afirmou que o partido se manterá na base do governo estadual e que "jamais estaria num partido de oposição ao governo Raquel Lyra".

A declaração foi dada nesta segunda-feira (10), em entrevista concedida durante o evento de filiação da governadora Raquel Lyra ao PSD, na região central do Recife.

Priscila, vale lembrar, se filiou ao partido tucano no último domingo (9), um dia antes de Raquel deixar a sigla. A estratégia governista é manter representação na legenda mesmo após a saída de Lyra, para evitar que o deputado estadual Álvaro Porto, ligado a João Campos, tome conta do grupo.

"Fred Loyo é o presidente do partido, eleito para isso, diretório formado, e eu chego para continuar somando. Com Raquel, o PSDB se tornou um partido com uma relevância diferenciada. É hoje o maior partido do estado de Pernambuco e a gente trabalha para continuar fortalecendo o PSDB", disse.

Na última semana, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, afirmou que deixou nas mãos de Bruno Araújo o destino do comando do partido no estado. Araújo, como se sabe, é aliado de Álvaro, o que abriria brecha para ele colocar a legenda nas mãos do aliado dos Campos.



Krause, porém, afirmou que tem uma relação antiga com Bruno Araújo, a quem chamou de "parceiro", e disse ter conversado com ele.

"Conversei com ele e é uma construção. A gente continua construindo no intuito de fortalecer o partido. O PSDB é peça fundamental nessa engrenagem. Eu entro como mais uma peça nessa engrenagem para continuar fortalecendo o partido", acrescentou a vice-governadora.

Krause também contou que não tem conversado com seu agora correligionário Álvaro Porto, mas ponderou que não quer disputa interna dentro do partido. Na visão dela, 2026 será um ano para fortalecer ainda mais a sigla, que obteve o maior número de prefeituras nas eleições de 2024.

Mesmo que não seja o desejo de Priscila, o PSDB pode estar diante de uma disputa interna. Mesmo assim, ela garantiu que o partido não migrou para a oposição.



"Eu jamais estaria num partido de oposição à governadora Raquel Lyra. Não houve uma mudança de posicionamento do PSDB. O PSDB é peça fundamental, parte da Federação Cidadania e PSDB, eu inclusive estou como presidente da Federação e a gente segue trabalhando para fortalecer o partido, mas o intuito maior de todos nós é reerguer o estado de Pernambuco", finalizou a vice-governadora do estado.