Kassab anuncia Raquel Lyra na presidência estadual do PSD

Além da filiação ao Partido Social Democrático (PSD), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra também terá a missão de comandar a sigla no estado. O anúncio foi feito por Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, em fala à imprensa, na noite desta segunda-feira (10), ao lado de Raquel e apoiadores.

A troca no comando estadual do PSD teve a anuência do então presidente da sigla em Pernambuco, André de Paula, que é ministro da Pesca e Aquicultura do Governo Federal.

Raquel já assume a presidência do PSD em Pernambuco a partir da terça-feira (11), ficando responsável pelos rumos do partido em todo o estado, em momento de articulações para as eleições de 2026.

