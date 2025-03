Kassab diz que eventual reeleição em 2026 pode levar Raquel Lyra à Presidência da República

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente nacional do PSD apontou que Raquel Lyra, em caso de reeleição em 2026, pode vir a disputar a presidência da República no futuro

Durante o evento de filiação da governadora Raquel Lyra ao PSD, nesta segunda-feira (10), o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, afirmou que uma eventual reeleição de Raquel nas eleições de 2026 credencia a pernambucana como uma candidata para a presidência da República, no futuro.

Antes de passar a palavra para a governadora, em fala à imprensa, Kassab apontou Raquel como uma das mulheres mais influentes da política nacional. O presidente nacional do PSD afirmou, confiante, na reeleição de Raquel em 2026.

"Raquel mantendo o crescimento que hoje vivemos, caminha para ter, muito possivelmente, uma recondução à frente do Estado de Pernambuco", enfatizou.

Kassab também enfatizou que uma eventual reeleição de Raquel Lyra em 2026 credencia a governadora de Pernambuco para disputar a presidência da República no futuro.

"Eu tenho experiência. São quase quarenta anos de vida pública, desde 1986 participo de eleições. Estive dois anos atrás coordenando a campanha do Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Raquel se reelegendo governadora vai trazer muito orgulho para Pernambuco, porque no dia seguinte o Brasil vai começar a sonhar com a hipótese de Raquel ser Presidente da República", disse.

