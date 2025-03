Presidente do PSD acredita em crescimento de Raquel Lyra nas pesquisas contra João Campos para o Governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A última pesquisa Genial/Quaest, divulgada no dia 27 de fevereiro, trouxe dados sobre o cenário político atual em Pernambuco. Foram entrevistadas 1.104 pessoas entre os dias 19 e 23 de fevereiro, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os dados mostram que 51% dos entrevistados aprovam o trabalho da governadora Raquel Lyra, entretanto, 52% acreditam que ela não merece ser reeleita. O instituto também pesquisou possibilidades para as eleições para o governo do Estado, que acontecerão no próximo ano.

Se as eleições fossem hoje, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), venceria no primeiro turno com 56% dos votos. A governadora Raquel Lyra ficou em segundo lugar, com 28%. A pesquisa também incluiu o ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro, Gilson Machado (PL), que ficou em terceiro lugar, com 5%.

Nesta segunda-feira (10), a governadora de Pernambuco se filiará ao Partido Social Democrático (PSD). O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, está no Recife para participar do evento e, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, avaliou o resultado da última pesquisa.

“Num momento em que seu governo ainda não começou a fazer entregas, porque esse primeiro momento foi de organizar a casa, 51% de aprovação, no momento em que as entregas não começaram, nos leva a crer que aqui em pouco tempo essa aprovação vai passar de 60% a 65%”, analisa Kassab.

Leia Também Igor Maciel: O texto e o contexto na ida de Raquel Lyra para o partido de Kassab

Apesar do resultado da pesquisa mostrar Lyra em segundo lugar, o presidente do PSD avalia positivamente. “Ela vem crescendo nas pesquisas, já está com 28% no momento que ainda apresenta dificuldades, porque as entregas ainda nem começaram, então, o ponto mais positivo da pesquisa é esse número extraordinário de 28%. Se ela vai para 40%, João Campos vai cair para 45%, 42%”.

A filiação da governadora ao partido acontece nesta segunda-feira (10) e, além do presidente da legenda Gilberto Kassab, estarão presentes os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e André de Paula, de Pesca e Aquicultura, que também é o presidente estadual do PSD.

Entre os nomes locais, são esperados prefeitos e prefeitas aliados de Raquel Lyra, como Mirella Almeida (PSD), de Olinda, e Rodrigo Pinheiro (PSDB), de Caruaru. Apesar de Pinheiro vir afirmando não ter interesse em deixar o partido tucano, especula-se que ele irá para o PSD junto com grande parte dos gestores municipais eleitos em 2024 com apoio de Raquel.

Ainda em entrevista à Rádio Jornal, Kassab afirma que a legenda já acumula mais de 900 prefeitos em exercício no Brasil. “O PSD é um partido em crescimento compatível com a presença de uma governadora. Um governador, uma governadora, precisa de um grande partido”, completa.