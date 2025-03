Raquel Lyra desiste de indicação de novo administrador para Fernando de Noronha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra (PSD) enviou ofício à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), na tarde desta segunda-feira (10), solicitando desconsideração da indicação de Walber Santana para a o cargo de Administrador-Geral do Arquipélago de Fernando de Noronha. O governo estadual não informou o motivo da desistência da indicação no documento.

O nome de Santana para a administração de Noronha seria avaliado pela Comissão de Legislação e Justiça da Alepe, em sabatina que estava agendada nesta terça-feira (11).

No documento, a gestão estadual usa o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Estadual de Pernambuco, que fala sobre nomeação e exoneração do Administrador-Geral do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, "na primeira hipótese mediante aprovação da Assembléia Legislativa", dentre as atribuições da Governadora do Estado elencadas.

Walber Santana, que atualmente ocupa o cargo de secretário executivo de Meio Ambiente de Pernambuco, havia sido indicado para o cargo em 28 de janeiro, quando a então administradora Thallyta Figueirôa pediu exoneração. Desde então, a administração do Arquipélago vem sendo gerida de forma interina por Nathalie Mendonça, gerente-geral do Distrito Estadual de Fernando de Noronha.