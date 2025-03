Reunião do Conselho Metropolitano convocada por Raquel Lyra será nesta terça-feira; João Campos confirma presença

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em seu primeiro compromisso filiada ao PSD, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se reunirá nesta terça-feira (11) com os prefeitos da Região Metropolitana do Recife (RMR), Palácio do Campo das Princesas. O encontro, agendado para iniciar às 11h, vai marcar a retomada do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (CONDERM) - noticiada em primeira mão no Videocast Giro Metropolitano, do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

Formado por representantes dos 14 municípios da RMR, do governo do Estado e do legislativo (municipal e estadual), o CONDERM foi criado em 1994, mas foi perdendo sua atuação ao longo dos últimos anos. Diante disso, Raquel Lyra colocou como objeto a reativação do Conselho para iniciar as discussões com os prefeitos, aproveitando o início de mandato dos gestores municipais.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), confirmou presença no encontro, assim como a prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), e o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL).

Novo encontro com os prefeitos

Essa não é a primeira vez que a governadora convoca uma reunião com os prefeitos da Região Metropolitana do Recife. Logo após as eleições, em dezembro de 2024, Raquel Lyra aproveitou o momento para conversar com os gestores municipais e apresentar as ações do governo em parceria com os municípios para poder fazer os seus mandatos.

A atitude (de convocar o encontro), segundo a própria Raquel, é por ela se considerar uma "municipalista". Com a experiência de dois mandatos em Caruaru, no Agreste do Estado, pretende seguir governando junto aos prefeitos, sempre mantendo o diálogo aberto para atuar com maior eficiência junto as necessidades e realidades de cada cidade. Ou seja, o desafio de uma governança integrada.