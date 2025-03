Maria Arraes critica Raquel e sai em defesa de João Campos: 'deveria concentrar seus esforços na gestão do estado'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A deputada federal pernambucana, Maria Arraes (Solidariedade), rebateu, nesta terça-feira (11), a governadora Raquel Lyra (PSD) após declarações feitas durante o ato de filiação ao PSD, nessa segunda (10). A parlamentar saiu em defesa do prefeito João Campos (PSB), afirmando que Raquel deveria 'concentrar' os esforços para a gestão do estado de Pernambuco e 'refletir sobre sua própria administração'.

A crítica aconteceu após a governadora afirmar, no evento de filiação, sem citar nomes, que sua gestão "não está esquentando a cadeira para quem acha que é dono do poder”, se referindo a uma possível candidatura de João Campos (PSB) em 2026. Ainda durante o discurso, Raquel Lyra disse que não quer “sufocar o povo com propaganda em televisão, que não chega no chão”.

"A governadora Raquel Lyra (PSD) deveria concentrar seus esforços na gestão do estado, onde ainda há desafios evidentes. Já estamos em março e nos deparando com estudantes da rede estadual reclamando que estão enfrentando dificuldades com a merenda escolar e a falta de fardamentos", disse Maria em uma publicação nas redes sociais.

Publicação feita pela deputada federal Maria Arraes - Reprodução / X

Ainda na publicação, Maria Arraes, que é irmã da ex-deputada Marília Arraes, saiu em defesa da gestão do aliado, destacando que o prefeito tem feito entregas para população do Recife.

"De toda forma, sua declaração acaba por reconhecer o protagonismo do prefeito João Campos, que tem se destacado pelo trabalho e pelas entregas à população do Recife", escreveu a deputada.

