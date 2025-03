Suspensão de operações da Voepass Linhas Aéreas é "acertada", avalia ministro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sílvio Costa Filho disse que o ministério participou do monitoramento da empresa nos últimos meses; governo deve conversar com outras companhias

Com informações da CNN Brasil

O ministro pernambucano de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse, neste terça-feira (11), que foi “acertada” a decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de suspender as operações aéreas da Voepass na manhã desta terça.

A Anac informou, em nota, que a decisão acontece por conta de violações nas condições de segurança estabelecidas pela agência. A suspensão foi avaliada em caráter cautelar e valerá até que seja comprovada a “correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão da empresa previstos em regulamento”.

Segundo Silvio Costa, o ministério participou do monitoramento da empresa nos últimos meses. Em entrevista à CNN, ele disse que a partir de agora haverá o acompanhamento dessa decisão da Anac. O governo também deve conversar com outras companhias aéreas para que os passageiros não sejam prejudicados, com intuito de suprir a desativação da companhia no Brasil.

“Foi uma decisão acertada da Anac. Vamos agora acompanhar o desfecho do processo. Estamos conversando com a Latam para que todos os passageiros sejam atendidos e que não tenha nenhum prejuízo à população”, disse Sílvio Costa Filho.

Entenda o caso da Voepass

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou na madrugada, desta terça-feira (11), a suspensão imediata, em caráter cautelar, das operações da companhia aérea Voepass. A empresa, que é formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela Map Linhas Aéreas, vinha atuando com uma frota de seis aeronaves com voos para 17 destinos.

A Voepass está sob fiscalização da Anac desde que um avião da companhia caiu sob um condomínio residencial em Vinhedo (SP), em agosto. O acidente matou 62 pessoas. Durante o processo de fiscalização, o órgão exigiu contrapartidas da companhia aérea.

"No final de fevereiro de 2025, após nova rodada de auditorias, foi identificada a degradação da eficiência do sistema de gestão da empresa em relação às atividades monitoradas e o descumprimento sistemático das exigências feitas pela Agência", relatou a Anac.

O órgão informou ainda que houve reincidência de irregularidades que já haviam sido consideradas sanadas, além da "falta de efetividade" no plano de ações corretivas: "Ocorreu, assim, uma quebra de confiança em relação aos processos internos da empresa devido a evidências de que os sistemas da Voepass perderam a capacidade de dar respostas à identificação e correção de riscos da operação aérea".

Os passageiros atingidos pelo cancelamento dos voos devem procurar a empresa ou a agência de viagens que emitiu os bilhetes para pedir o reembolso ou a reacomodação em voos de outras companhias, segundo a Anac.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />