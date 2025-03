Alepe elege quarto secretário, Ouvidor-Geral e membros da comissão de Ética Parlamentar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Deputado Izaías Régis vai ocupar a quarta secretaria após saída de Alberto Feitosa da Mesa. Já Cleiton Collins será o Ouvidor-Geral no próximo biênio.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco elegeu, na última terça-feira (11), o deputado Izaías Régis (PSDB) como quarto secretário da Mesa Diretora e o deputado Cleiton Collins (PP) como Ouvidor-Geral do Legislativo para o biênio 2025-2026. A votação foi realizada no plenário da Casa de Joaquim Nabuco.

Os parlamentares também elegeram os membros titulares e suplentes da Comissão de Ética Parlamentar para os próximos dois anos.

Para o cargo de quarto secretário, Izaías Régis recebeu 37 votos dos 39 deputados presentes. A cadeira estava vazia desde fevereiro, após Alberto Feitosa (PL) renunciar ao posto para poder assumir a presidência da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. De acordo com o regimento interno da Alepe, ele não poderia acumular as posições ao mesmo tempo.

Após a eleição, Izaías agradeceu aos colegas pela ampla votação. "Essa eleição representa a confiança dos meus colegas e reforça nossa união em prol de um Legislativo cada vez mais forte e atuante. Vou fazer o possível para que a Mesa Diretora faça o trabalho em prol da Casa e de todos nós servidores e deputados", declarou.

Com a posse no cargo, o parlamentar deixou o posto de líder do PSDB na Assembleia, cargo que retornou para a deputada Débora Almeida. "Fortalecendo ainda mais nosso trabalho. Agradeço aos meus pares pela confiança depositada", disse a parlamentar.

Ouvidor-Geral

O deputado Pastor Cleiton Collins recebeu 38 votos e foi eleito Ouvidor-Geral da Alepe, substituindo Adalto Santos, seu correligionário.

O Ouvidor-Geral é encarregado de receber, examinar e encaminhar solicitações, sugestões e críticas feitas ao Poder Legislativo.

Após a votação, Collins expressou o desejo de promover uma aproximação ainda maior entre a Assembleia e a população pernambucana. “Vamos continuar trabalhando, ouvindo o povo e dando vez ao povo neste Parlamento”, discursou.

Cleiton Collins é o novo Ouvidor-Geral da Alepe - ROBERTO SOARES/ALEPE

Comissão de Ética

A Comissão de Ética Parlamentar da Alepe também foi definida na sessão. O colegiado é responsável por zelar pelo funcionamento harmônico e pela imagem do Legislativo, além de instruir processos disciplinares que envolvam parlamentares, entre outras atribuições.

Os membros titulares foram Adalto Santos, Antonio Coelho (União), Antônio Moraes (PP), Coronel Alberto Feitosa (PL), Débora Almeida (PSDB), Diogo Moraes (PSB) e Sileno Guedes (PSB).

Já os suplentes são Edson Vieira (União), João Paulo (PT), Kaio Maniçoba (PP), Luciano Duque (Solidariedade), Mário Ricardo (Republicanos), Nino de Enoque (PL) e Waldemar Borges (PSB).