"Precisamos estreitar o relacionamento dessa grande cidade", diz novo presidente da Condepe/Fidem sobre a RMR

O novo presidente da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem), André Fonseca, nomeado pela governadora Raquel Lyra (PSD) nesta quarta-feira (12), detalhou, em entrevista ao JC, as expectativas e os direcionamentos para a sua gestão na Agência e a missão de liderar o processo de integração entre os municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com André, o foco será a gestão compartilhada com as prefeituras, que teve início na reunião realizada na última terça-feira (11), entre a governadora e 12 prefeitos da RMR. Segundo o novo presidente da Condepe/Fidem, a orientação do Governo do Estado é fortalecer o planejamento conjunto entre os municípios.

"A governadora deu como desafio integrar os municípios da Região Metropolitana e fazer a gestão compartilhada junto com os municípios, tanto de responsabilidades, como de desafios, gestão, em relação a tudo o que compõe essa grande cidade, que é a RMR", afirmou.

"O direcionamento é de, a partir do momento da reunião que houve ontem, e da semana que vem com as mesas técnicas, com os municípios, até a próxima reunião de maio, é a gente estreitar esse relacionamento dessa grande cidade, que contém 6,3% da área do estado, com mais de 40% da população pernambucana", complementou.



"Compartilhamento" como guia para a integração metropolitana

Fonseca já estará acompanhando diretamente, como novo presidente da Condepe/Fidem, as reuniões entre as equipes técnicas dos municípios e do Governo do Estado, na próxima semana, entre os dias 17 e 20, onde serão discutidas as demandas de cada cidade, a partir dos eixos prioritários apresentados aos prefeitos na reunião inicial.

De acordo com Fonseca, o termo que guiará o processo com as prefeituras é "compartilhamento".

"Será discutido e analisado caso a caso. Aí a gente vai entender qual é o tempo de cada município, internalizar e a palavra que vai ser a nossa dinâmica, o nosso mantra, é o compartilhamento. Só vai existir se todos estiverem juntos e compartilhando tudo que for de desafio e resoluções", enfatizou.

Segundo o novo presidente da Condepe/Fidem, o saldo da reunião realizada na terça-feira foi positivo, com entendimento e união entre os prefeitos.

"Da reunião de ontem, todos os prefeitos entenderam, estão unidos na ideia. Então a gente tem plena noção que estamos caminhando no rumo certo e vamos ter frutos que vão beneficiar a população pernambucana", comentou.

O novo presidente da Condepe/Fidem também destacou que a pauta metropolitana já estava sendo tratada pelo Governo do Estado, destacando obras e investimentos em diversas áreas em municípios da RMR.

André Fonseca afirmou que o foco de sua atuação no Condepe/Fidem vai ser de resgate do papel da Agência na integração metropolitana, mas trazendo ideias novas, aplicadas em outros estados.

"O que tá dando foco é, agora sim, a gente fazer o Condepe/Fidem de onde ele realmente havia deixado de fazer o seu papel, que é de condução junto aos municípios, do planejamento de gestão metropolitana, da cidade metropolitana. Essa cidade imensa com uma densidade demográfica muito grande. Mas a RMR já vinha sendo tratada como metrópole (pela gestão estadual)", disse.

"Vamos trazer coisas que outros estados já vem fazendo, coisas novas, de acordo com a determinação da governadora, de integração dessa área", complementou.

Reuniões técnicas

Fonseca também destacou que o diálogo será constante com as prefeituras, sem limitar o debate aos encontros agendados. Após as reuniões técnicas da próxima semana, uma nova reunião técnica já será agendada, onde a gestão estadual dará retorno aos municípios. Os prefeitos da RMR voltam a se reunir com a governadora no dia 15 de maio.

"A ideia é ter uma continuidade, tanto as reuniões com os prefeitos, como as reuniões técnicas e mesas técnicas. Após as reuniões da semana que vem, a gente vai deixar pré-agendada uma volta para todas as equipes técnicas terem um retorno da parte que cabe ao Estado e o Condepe/Fidem. Vai ser uma gestão de definição, de compartilhar, colaborativa", destacou.

Ainda de acordo com Fonseca, não há como hierarquizar os problemas da RMR, por enquanto, visto que cada município vai trazer suas demandas para as reuniões técnicas.

"Pra poder hierarquizar os problemas, a gente vai deixar o assunto com os municípios. A gente pode elencar questões de mobilidade, segurança, abastecimento, morros e encostas, mas o ideal é que, a partir do momento de escuta dos municípios, a gente vai entender o que realmente aflige aos gestores municipais e a sua população, e com isso ter um panorama do que é mais primordial, não para os municípios isoladamente, mas para a região metropolitana do Recife", concluiu.