Ao vivo: Presidente nacional do PT, Humberto Costa, fala sobre desafios e prioridades do partido

O senador também realizará uma reunião com a Executiva Estadual do Partido, logo após a coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (13)

O Senador Humberto Costa, novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), realiza uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (13), na Sede do PT Pernambuco, em Santo Amaro, área central do Recife. A reunião trata dos desafios e prioridades do partido, além de apontar temáticas interessantes para o Estado.

Logo após a coletiva, Humberto Costa, que assumiu a presidência após a saída de Gleisi Hoffmann, se reunirá com a Executiva Estadual do partido, tratando da conjuntura nacional e Processo de Eleições Diretas (PED) do partido para selecionar novos dirigentes nacionais, estaduais e municipais.

Acompanhe Ao Vivo a coletiva de imprensa

COMANDO DE HUMBERTO

Humberto Costa estará a frente do PT até julho e é o primeiro pernambucano a assumir o cargo de presidência do partido. Ele era o segundo na linha de sucessão, vice-presidente, por isso ocupou o cargo após Gleisi Hoffmann ser nomeada como ministra da Secretaria das Relações Institucionais.