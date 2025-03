João Campos acredita que Lula "está disposto a fazer o Brasil dar certo" e evita comentar fala sobre Gleisi

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Prefeito do Recife destacou as mudanças na comunicação do presidente e a expectativa de bons resultados para 2025, citando investimentos em PE

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), fez breve avaliação do momento atual do governo do presidente Lula (PT), destacando evolução na capacidade de comunicação da gestão do petista, além de visualizar um 2025 de "colheita" com bons resultados para o governo federal.

As declarações foram dadas nesta quinta-feira (13), em entrevista após o Encontro Anual Educação Já, realizado pelo Todos pela Educação, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo.

Melhoria na comunicação

De acordo com João Campos, as mudanças na comunicação promovidas pelo governo federal, no início deste ano, resultaram em um "incremento na capacidade de comunicação" da gestão, destacando uma presença digital "mais expressiva". No entanto, o gestor recifense lembrou que os resultados não chegam do dia para a noite.

"Eu acredito que recentemente houve um incremento da capacidade de comunicação do governo, de presença digital mais expressiva, mas lógico que isso é algo que não acontece do dia pra noite. Isso tem um tempo pra maturar, pra construir, mas o principal é a confiança", analisou.

Ainda de acordo com João Campos, mais importante do que a comunicação, é o presidente Lula "fazer por quem precisa da forma certa", destacando que o petista conhece o Brasil e quer ver o país dar certo.

"O presidente Lula tem um espírito público muito largo, conhece o Brasil e quer ver o Brasil dar certo. Então é alguém que está imbuído do melhor espírito possível pra fazer o Brasil dar certo. E isso é o principal. É muito mais importante do que comunicação, é fazer por quem precisa e fazer da forma certa. E eu vejo que o presidente está disposto a fazer isso", enfatizou.

Perguntado sobre a recente declaração de Lula sobre a ministra Gleisi Hoffmann, na última quarta-feira (12), onde o presidente afirmou que colocou uma "mulher bonita" na articulação política para ter boa relação com os presidentes da Câmara e Senado, João afirmou que não cabe a ele fazer avaliações sobre o que é dito pelo presidente, mas destacou que Lula "sempre foi um grande comunicador".

"Eu acho que o presidente é uma pessoa com muita experiência, que sempre foi um grande comunicador, a capacidade de comunicar com as pessoas, com o povo, comunicar direto com a ponta, e é claro que não cabe a mim fazer a avaliação do que ele fala ou do que ele deixa de falar", afirmou.

2025 de "colheita" para o governo Lula

João Campos também fez projeções para o terceiro ano do atual mandato de Lula à frente da presidência da República. De acordo com o prefeito do Recife, a gestão viveu as diferentes etapas que precisava passar, mas destacou que 2025 é o "momento da colheita", onde os resultados vão aparecer.

"Eu acho que um governo sempre tem etapas diferentes, tem momentos de concepção de projetos, estruturação de orçamento, de escuta popular, de entrega de resultado, certamente esse ano, terceiro para quarto ano é um momento onde você precisa colher, é o momento da colheita, então você já plantou, você começa a colher esses resultados e eu acredito que esses resultados aparecerão", analisou.

O gestor recifense destacou os investimentos feitos pelo governo Lula em Pernambuco, como exemplo da chegada do momento de colheita para a gestão petista.

"Você pega o volume de investimento, por exemplo, que ele tem feito no estado de Pernambuco, grandes duplicações de estradas, destravando obras de grande porte de refinaria, de ampliação da capacidade logística do Estado, de polo farmacoquímico, levando obras para as cidades, novas creches, unidade de saúde, obras de proteção de encostas, por exemplo, na Região Metropolitana do Recife", comentou.

Ainda de acordo com João Campos, é importante que prefeitos e governadores reconheçam os esforços do governo Lula nos investimentos e entregas.

"Tudo isso, você imagina que estava parado lá atrás, não tinha nenhuma agenda. Essa agenda foi desenhada e ela está sendo desenvolvida. Eu acho que agora é o momento da colheita disso e é claro que é importante as pessoas reconhecerem isso, principalmente prefeitos, governadores, apontarem assim, "isso foi feito através de uma parceria institucional, do PAC, com o governo federal, com a decisão do presidente Lula". Isso tem que ser dito pelas pessoas, e as pessoas sabendo disso, o resultado virá", concluiu.