Pesquisa Ipsos-Ipec: avaliação negativa do governo Lula sobe para 41%

A Pesquisa Ipsos-Ipec, divulgada nesta quinta-feira (13), aponta que, pela primeira vez no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi registrado no levantamento uma avaliação negativa acima da positiva em relação à condução do governo. A pesquisa aponta que 41% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Lula como ruim ou péssimo; enquanto 27%, como ótimo ou bom.

Outros 30% dos respondentes consideram o terceiro mandato de Lula como regular e 1% não sabe ou não respondeu.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO LULA

Ruim ou péssimo: 41% (eram 34% em setembro);



Regular: 30% (eram 30%);



Ótimo ou bom: 27% (eram 34%);



Não sabe/não respondeu: 1% (eram 2%).

AVALIAÇÃO NEGATIVA CRESCE

Houve crescimento de 7 pontos percentuais entre os insatisfeitos desde a última pesquisa, realizada em dezembro de 2024. Caiu os mesmos 7 pontos aqueles que avaliam bem a administração petista.

Para a pesquisa foram ouvidas 2.000 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 7 e 11 de março e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.

A avaliação negativa de Lula:

tem renda mensal familiar superior a 5 salários mínimos (59% deste público);

mais instruídos (48%);

evangélicos (48%);

votou em Jair Bolsonaro na eleição de 2022 (72%).

Já a avaliação positiva está mais presente entre:

moradores da região Nordeste (37%);

menos escolarizados (36%);

quem tem renda familiar de até 1 salário mínimo (34%);

católicos (34%);

votou em Lula em 2022 (52%).

Aprovação ou desaprovação de como Lula administra



O Ipsos-Ipec também questionou como o brasileiro avalia a maneira como o presidente Lula está governando: 55% desaprovam o trabalho, enquanto 40% aprovam. Não sabe ou não responderam somam 4% dos entrevistados.

Veja os números:

Aprova: 40% (eram 47% em setembro);

Desaprova: 55% (eram 46%);

Não sabe/não respondeu: 4% (eram 7%).

O Ipsos-Ipec avaliou a confiança em Lula pelo eleitor: 58% disseram não confiar no presidente, enquanto 40% disseram confiar.