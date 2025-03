Raquel Lyra transmite cargo para vice-governadora Priscila Krause

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Priscila Krause permanece como governadora em exercício até o próximo dia 30 de março, em virtude do período de recesso de Raquel Lyra

A governadora Raquel Lyra transmitiu o cargo para a vice-governadora Priscila Krause, que assume o Governo de Pernambuco a partir desta sexta-feira (14). A passagem do cargo foi realizada no Palácio do Campo das Princesas.

Priscila Krause permanece como governadora em exercício até o dia 30 de março. Durante o período, a governadora estará de recesso, acompanhada dos filhos.

AGENDA DE PRISCILA NESTA SEXTA

11h30 - Assinatura de contratos para 144 moradias do Morar Bem PE em Belo Jardim

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Belo Jardim (Av. Deputado José Mendonça Bezerra, 220, Centro, Belo Jardim-PE)