Morre Antônio Speck, ex-prefeito de Paulista, aos 89 anos

Morreu, na manhã desta sexta-feira (14), o ex-prefeito da cidade de Paulista, no Grande Recife, Antônio Wilson Speck, de 89 anos. A causa da morte não foi revelada.

Nascido no município de Tubarão, em Santa Catarina, Speck era empresário e foi prefeito de Paulista entre os anos de 2001 e 2004.



Ele tentou se reeleger para mais um mandato ao final da gestão, pelo PMDB [hoje MDB], mas não conseguiu. Tentou Se candidatou novamente à prefeitura em 2008, pelo PTB, mas foi derrotado por Yves Ribeiro.

Speck ainda disputou eleições para deputado estadual e deputado federal, em 2006 e 2010, respectivamente, mas não conseguiu se eleger. Nas duas ocasiões, ele era filiado ao PTB.

Em 2012, participou da última eleição, também pelo PTB, quando foi candidato a vice-prefeito na chapa de Sérgio Leite (PT). O grupo pedeu para Júnior Matuto.

Homenagens

A prefeitura de Paulista decretou luto oficial de três dias em homenagem a Antônio Speck. Em nota, o prefeito da cidade, Ramos (PSDB), lamentou.

"É com profundo pesar que recebi a triste notícia do falecimento do meu amigo e ex-prefeito Antônio Wilson Speck. Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com o desenvolvimento do nosso município e pela dedicação ao serviço público, sempre com respeito e seriedade. Que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos neste momento difícil”, disse Severino Ramos.

O presidente da Câmara Municipal de Paulista, vereador Eudes Farias (MDB), também prestou homenagem a Speck.

"Sua liderança, visão de futuro e dedicação serão lembradas por todos que acompanharam sua trajetória política. Que o legado de Antônio Speck continue a inspirar as gerações futuras, e que sua memória seja preservada com respeito e gratidão", escreveu em uma publicação nas redes sociais.