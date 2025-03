Segundo dia: transporte de transformador é retomado na BR-101 em direção à Paraíba

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comboio saiu do Km 53, em Paulista, às 6h53 deste domingo, com destino à Paraíba. Previsão é de que o translado do equipamento seja concluído às 17h.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) retomou, no início da manhã deste domingo (16), o transporte do transformador de energia de grandes dimensões que está sendo levado de Pernambuco para a Paraíba desde o último sábado (15).

Às 6h35, o comboio saiu do km 53 da BR-101, em Paulista, no Grande Recife, onde estava estacionado desde a tarde de ontem, quando a primeira etapa do transporte foi concluída.

Pouco depois das 7h, o equipamento passou pelo viaduto do Hospital Miguel Arraes, no km 51 da mesma rodovia.

Perto das 8h, a escolta seguia pelo passarela do km 51 da BR, na divisa entre Paulista e Abreu e Lima, ainda na Região Metropolitana do Recife. Mais tarde, às 9h35, o equipamento já seguia pelo km 46, em Igarassu.

Segundo dia: transporte de transformador gigante segue pela BR-101 neste domingo - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Diversos curiosos foram para as margens da BR acompanhar a comitiva em diferentes pontos da rodovia, conforme mostrou a equipe de reportagem da TV Jornal. "Momento grandioso que está acontecendo na nossa cidade", disse uma moradora de Abreu e Lima.

O comboio seguirá pela cidade de Goiana até chegar na Paraíba. O destino final da carga é uma planta eólica localizada entre as cidades de Nova Palmeira e Campina Grande, no estado paraibano.

De acordo com a PRF, a previsão é de que a operação seja encerrada às 17h deste domingo. Os veículos seguem a uma velocidade de 7km/h.

Durante o translado, a pista da BR-101 foi interditada no sentido Recife-João Pessoa, devido ao tamanho da carga, que ocupa as duas faixas da rodovia.

Ao todo, a combinação possui um peso bruto total de 600 toneladas, 113,75 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e 5,25 metros de altura. Apenas o transformador possui 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura.

A escolta está sendo realizada por 12 viaturas e oito motocicletas da PRF, além de contar com carros de apoio, que acompanham a combinação de veículos composta por três caminhões e dois semirreboques de grandes dimensões, além da base que transporta o transformador.

Neste domingo, os veículos de passeio podem transitar na faixa de ônibus localizada entre as cidades de Abreu e Lima e Igarassu, no sentido Recife-João Pessoa, durante a passagem da escolta pelas cidades.

Segundo dia: transporte de transformador gigante segue pela BR-101 neste domingo - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Transporte começou no sábado

O transporte do transformador começou no último sábado, interditando as faixas da BR-101 entre Pernambuco e Paraíba.

O deslocamento teve início às 6h15, partindo do km 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho. A conclusão da primeira etapa era prevista para as 17h, mas foi encerrada antes, às 13h45.

Durante o trajeto, moradores foram para a margem da rodovia acompanhar o trabalho, que gerou curiosidade por onde passava.

Desde ontem, o equipamento estava estacionado no km 53 da BR-101 em Paulista, onde permaneceu até a saída na manhã deste domingo.

Rotas alternativas para chegar à Paraíba

Quem precisa chegar em Abreu e Lima ou Igarassu: pode optar pela rodovia PE-15, no Grande Recife.

Quem sai do Litoral Sul e precisa chegar em Recife: no km 125 da BR-101, em Escada, na Mata Sul, há um acesso pela PE-045, em Maçau-açu. Em seguida, o motorista pode acessar a BR-232, em Vitória de Santo Antão. De lá, o condutor segue em direção a Moreno e chega em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife