Candidatos oficializam chapas para disputar eleição suplementar em Goiana

Após a definição da Justiça Eleitoral pela eleição suplementar em Goiana, os candidatos que vão concorrer ao cargo de prefeito do município, Eduardo Batista (Avante) e Marcílio Régio (PP), lançaram oficialmente suas candidaturas para concorrer ao pleito, nesta segunda-feira (17).

O processo eleitoral em Goiana teve sua reviravolta com o indeferimento do registro de candidatura de Eduardo Honório (União Brasil), reeleito no pleito de 2024. O caso foi levado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que manteve a decisão do TRE-PE e impugnou a chapa por entender que a reeleição configurou um terceiro mandato consecutivo.

Com isso, a decisão da Justiça Eleitoral foi pela realização da eleição suplementar para o cargo de prefeito de Goiana, que acontecerá no dia 4 de maio, das 8h às 17h. A campanha inicia oficialmente no próximo dia 25 de março.

Nova disputa em Goiana

A nova disputa em Goiana será travada por um candidato que possui a maioria da Câmara Municipal e um que conta com o apoio do ex-prefeito do município e eleito no pleito anulado.

Eduardo Batista, foi reeleito vereador em 2024, eleito presidente da Câmara dos Vereadores e, consequentemente, foi responsável pela prefeitura de Goiana, em caráter interino, até a definição da data da eleição suplementar. Eduardo chega para a campanha com amplo apoio entre os vereadores do município. Na chapa, conta com Pedro Augusto (Republicanos), outro vereador do município, como candidato a vice-prefeito.

Do outro lado, Marcílio Régio, nome lançado pelo ex-prefeito Eduardo Honório (União Brasil), foi vice-prefeito de Goiana e ex-vereador por três mandatos. Marcílio conta com Lícia Maciel (PT) como candidata a vice, que também concorreu ao cargo no pleito de 2024, na chapa com Honório.

Para a campanha, Marcílio recebeu reforço do apoio público do PSB estadual, incluindo o prefeito do Recife, João Campos. Além do PSB, o candidato afirma ter apoio de União Brasil, Democracia Cristã, PT, PCdoB, PV, MDB, PMB, PRD, PRTB, Mobiliza e Agir.

Nomes da política estadual marcam presença no pleito de Goiana

Nos eventos de lançamento das candidaturas, nesta segunda-feira, deputados e prefeitos marcaram presença e firmaram suas posições e apoios para o pleito em Goiana.

Eduardo Batista contou com os apoios dos deputados estaduais Júnior Matuto (PSB), Joaquim Lira (PV) e do presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), Marcelo Gouveia (Podemos), que discursaram. Em vídeo exibido no evento, o ministro de Portos e Aeroportos do governo federal, Silvio Costa Filho (Republicanos), declarou o apoio a Eduardo.

Já Marcílio contou com a presença da cúpula do PP em Pernambuco, representada pelos deputados federais Eduardo da Fonte, presidente da legenda no estado, e Lula da Fonte. Também marcaram presença os deputados federais Carlos Veras (PT), Guilherme Uchôa Júnior (PSB) e Iza Arruda (MDB), além dos deputados estaduais Antônio Moraes (PP) e Sileno Guedes (PSB). Raul Henry, presidente do MDB em Pernambuco e secretário de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife, também marcou presença no evento.

Propostas

Em discurso, Eduardo Batista prometeu investimentos na saúde, com construção de um hospital infantil e um centro de hemodiálise, além de investimentos em saneamento e um mutirão para geração de emprego e renda. Na área de segurança, prometeu a instalação de câmeras pela cidade e o fortalecimento da Guarda Municipal.

"Precisamos desse voto de confiança de todos vocês, para que a gente possa realmente mudar e construir um novo tempo na nossa cidade. [...] Aqui são 15 vereadores unidos pelo bem de Goiana", disse Eduardo.

"Acabou-se esse negócio de um vice e o prefeito brigarem com 2 meses. Goiana vai ter dois prefeitos, um na sede e um no distrito", complementou.

Marcílio Régio propõe a ampliação da rede de saúde do município, além de investimentos em segurança e educação, destacando que visa a continuidade da gestão de Eduardo Honório em Goiana.

"O povo de Goiana quer resgatar o governo de Honório. Estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho, foi um trabalho muito importante na saúde e vamos melhorar mais ainda a saúde, trabalhar a segurança. É melhorar mais ainda o que teve em um trabalho bom, é resgatar o que tinha até o dia 31 de dezembro, que a gente não tem hoje em Goiana", afirmou.